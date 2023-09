Doppio dispetto rossonero: la reazione di Lukaku

Doppio “dispetto” rossonero ai giallorossi di José Mourinho, incredibile quello che è successo: ecco la reazione di Lukaku

Dopo appena tre giornate di Serie A la situazione in casa Roma è già allarmante, con un solo punto conquistato e addirittura sei gol subiti. A preoccupare maggiormente l’allenatore è proprio la tenuta difensiva, i giallorossi infatti nelle prime due stagioni di Mourinho erano tra le migliori difese del campionato, ma oggi la situazione è totalmente differente.

Rui Patricio non è più una sicurezza come lo era durante il suo primo anno nella capitale, e i tifosi ormai chiedono a gran voce una sua cessione, tuttavia non si possono dare tutte le colpe al portoghese. In questa prime uscite anche i veterani come Smalling e Mancini non hanno reso al di sotto delle aspettative, così come gli esterni, d oggi ancora incapaci di essere pericolosi con continuità.

L’arrivo di Lukaku ha portato un nuovo entusiasmo tra i supporter romanisti, tuttavia la mancanza di risultati ancora preoccupa l’ambiente, nel frattempo spunta un incredibile retroscena che riguarda proprio l’attaccante belga ex Inter.

Doppio “dispetto” da parte dei rossoneri: Lukaku reagisce così

Dopo mesi passati senza sapere quale fosse il suo destino alla fine Romelu Lukaku ha scelto Roma, dopo che Inter e Juventus hanno deciso di abbandonare la trattativa. Il belga si era promesso ai nerazzurri, ma le difficoltà dei milanesi nel chiudere l’affare con il Chelsea hanno fatto spazientire Big Rom, che nel frattempo aveva cominciato ad ascoltare la proposta bianconera.

Anche in questo caso tra club e calciatore l’accordo era stato trovato, e l’inserimento di Vlahovic sembrava potesse far decollare l’affare. I Blues però non sono venuti incontro alle richieste bianconere, che per cedere il serbo chiedevano anche un conguaglio economico di circa 40 milioni di euro.

Fuori dal progetto tecnico e ancora senza una squadra il Chelsea ha deciso di aprire al prestito, fattore che ha permesso l’inserimento della Roma, ma non solo. Stando a quanto riporta l’Equipe ci sarebbe stato anche un inserimento del Rennes, che avrebbe provato a soffiare ai giallorossi il centravanti dopo l’arrivo di Nemanja Matic. Big Rom ha però deciso di declinare l’offerta dei francesi, aspettando un’offerta dall’Italia che alla fine è puntualmente arrivata.