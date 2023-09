Erede Rui Patricio, 10 milioni e sorpasso all’Inter per il ‘nuovo’ Alisson

Calciomercato Roma, un nuovo Alisson per Mourinho: sorpasso all’Inter per l’erede di Rui Patricio.

La fresca conclusione del calciomercato non cancella o arresta del tutto trattative e scenari destinati a rimanere vividi anche nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Questo a maggior ragione se si pensa alle tante defezioni della Roma e, ancora, alle diverse situazioni contrattuali di chi, almeno stando alle condizioni attuali, si trovi nel suo ultimo anno di carriera giallorossa.

Aspetti e situazioni che, dunque, non potranno essere ignorati da Tiago Pinto e colleghi nel corso dell’imminente futuro, caratterizzato sul campo dalla necessità di trovare una quadra che permetta di ovviare alle difficoltà fin qui incontrata e altresì contraddistinto da un attenzione degli addetti ai lavori anche su aspetti squisitamente legati alla calibrazione della rosa del futuro. Questo, come dicevamo, soprattutto sulla falsariga delle attuali situazioni contrattuali e tattico-tecniche, molte delle quali lasciano intravedere la necessità di adottare cambiamenti in un futuro non tropo lontano.

Calciomercato Roma, sfida e sgambetto all’Inter per l’erede di Rui Patricio: ecco Bento

La posizione di Mourinho, stando all’attuale contratto e ad un fiducia che continua comunque a legarlo ad uno spezzone importante di piazza, lo vede legato al club fino al 2024. Medesima la scadenza anche di giocatori attualmente entrati nel corso del proprio ultimo anno con la casacca giallorossa.

Tra questi, si ricordino soprattutto alcuni dei nomi maggiormente chiacchierati di questa fase di stagione, tra cui Spinazzola e Rui Patricio, protagonisti in negativo di un trittico di uscite costato alla Roma la perdita di ben otto punti. Defezioni importanti, in particolar modo, hanno toccato proprio l’estremità difensiva, alla luce delle disattenzioni del numero uno portoghese nel corso delle partite fin qui affrontate.

Età, attuali prestazioni e contratto in scadenza lasciano intendere come importanti novità potranno prossimamente toccare proprio l’erede di Rui Patricio, per il quale la Roma avrebbe iniziato a monitorare anche la posizione di Bento Matheus Krepski, portiere classe ’99 che ha già disputato 40 gare nel corso dell’anno corrente, ricordando per nazionalità e prestazioni colleghi ben più altisonanti come Ederson o Alisson.

Come riferisce Calciomercatoweb.it, sulle sue tracce si muove anche l’Inter, reduce da un’importante rivoluzione tra i pali: la Roma, dal proprio canto, proverà a sfruttare conoscenze e ingerenze degli agenti di Marcos Leonardo, curanti gli interessi anche del portiere verdeoro. Giovane età, contratto in scadenza e prestazioni più che buone non lasciano però intravedere margini per eventuali sconti: portarlo via dall’Atletico Parananense significherà spendere almeno 10 milioni di euro.