Figc, indagine ufficiale dopo Roma-Milan

La Procura della Figc apre un’indagine dopo la sfida tra Roma e Milan. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori quanto accaduto nel post partita dello stadio Olimpico.

Roma sconfitta di misura dal Milan di Stefano Pioli. La squadra giallorossa è riuscita a dimezzare lo svantaggio solo in pieno recupero, e con un uomo in più, senza dare mai l'impressione di essere in partita. Il tabellino di marcia della nuova stagione vede la squadra allenata da José Mourinho con un solo punto dopo le prime tre giornate di campionato. All'opposto lo stato di forma dei rossoneri, a punteggio pieno dopo i primi 270 minuti della nuova serie A. Dopo la sfida dello stadio Olimpico si è mossa la Procura della Figc, che ha acquisito filmati del post partita.

La Figc apre un’indagine dopo la sfida tra Roma e Milan, nel mirino quanto accaduto alla squadra ospite nell’immediato post partita. I rossoneri hanno espugnato lo stadio Olimpico, grazie al rigore siglato da Giroud in apertura di gara e la rete di Leao ad inizio secondo tempo. A nulla è valsa la superiorità numerica per la Roma, col Milan in dieci per l’espulsione di Tomori, con la rete della speranza arrivata in pieno recupero, con la firma di Spinazzola. Dopo la gara dello stadio Olimpico tanto giocatori della squadra rossonera hanno condiviso momenti di festa nel pullman che li riportava in aeroporto.

Cori anti Juve, la Figc apre un’indagine sul Milan dopo la vittoria a Roma

I calciatori rossoneri hanno girato diversi video, poi condivisi sui social network, dopo la vittoria dello stadio Olimpico. Nel mirino dei procuratori federali ci finiscono i cori intonati contro la Juventus.

Secondo quanto trapela da fonti ANSA il procuratore Giuseppe Chiné ha deciso di indagare la squadra rossonera. Nel mirino della Procura i cori anti Juventus intonato dai calciatori del Milan e poi postati sui social network. Il post partita della vittoria contro la Roma potrebbe costare caro ai tesserati rossoneri.