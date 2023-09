Record storico per il Lille di Fonseca: non succedeva dal 1979

L’ex Roma, Paulo Fonseca, entra nella storia del Lille. I numeri e i dati parlano chiarissimo, non succedeva da più di 40 anni.

Il calcio, spesso, è costituito anche da storie in grado di infiammare gli animi dei tifosi ed evocare loro felici e piacevoli ricordi. Basti pensare ai tanti nomi che, ancora oggi, continuano a generare dolci rimembranze in casa Roma, da sempre squisitamente legata alla propria tradizione e al proprio passato. Basti pensare a giocatori come Francesco Totti o Daniele De Rossi, oltre che di personaggi rimasti nel club giallorosso dopo esserne stati emblema per tanto tempo.

L’ovazione per Bruno Conti in occasione della prima sfida con la Salernitana rientra certamente in questa casistica, così come il trattamento sovente riservato dal pubblico a personaggi del calibro di Claudio Ranieri, applaudito all’unisono circa due anni fa in occasione della semifinale di Conference League contro il Leicester, quando l’attuale mister del Cagliari, in tribuna nelle vesti di noto tifoso giallorosso, riceveva l’affetto e l’amore della sua città, oltre che delle Foxes nel settore ospiti.

Fonseca nella storia del Lille: battuto il record di vittorie consecutive

I nomi potrebbero essere sicuramente estesi, soprattutto se si vanno a considerare anche quei personaggi, appartenenti al passato più e meno recente, in grado, invece, di evocare reminiscenze meno felici. Una citazione a parte merita Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma e ultimo allenatore della fase pre-Mourinho.

Al portoghese, parallelamente a miopie tattiche e scelte non sempre azzeccate, oltre che a sinistri infelici come quello dei cambi in Coppa Italia, sono state riconosciute spesso tante caratteristiche e peculiarità positive. Tra queste, certamente, l’aver gestito con signorilità ed eleganza una parentesi a dir poco singolare e complicata a livello societario, nel pieno dell’interregno che caratterizzò il passaggio di consegne Pallotta-Friedkin.

Dopo l’annuncio di Mourinho, l’ex Shakhtar è riuscito a ritrovarsi in Francia, dove sta allenando il Lille da giugno 2022. In Ligue 1 il connazionale dello Special One parrebbe aver trovato una dimensione felice e a lui adatta, come emerso anche dal record raggiunto nel corso di queste ore. Con la vittoria di misura per 1-0 sul Montpellier, Fonseca ha infatti raggiunto con il Lille la 18esima gara casalinga senza sconfitta.

Un record importante e imbattuto dal lontano 1979, superato grazie alla marcatura di Yazici che ha permesso di allungare un filotto di vittorie e pareggi perseverante dal 31 agosto 2022, quando davanti al proprio pubblico la squadra francese veniva battuto dal Nizza per 2 a 1. Il filotto più importante si era fermato ad una serie di 17 vittorie consecutive nelle stagioni 1964/65 e successiva, così come anche nei due campionati a cavallo tra il 1978 e il 1980.