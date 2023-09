Calciomercato Roma, scadenza fissata: va al Napoli gratis

Calciomercato Roma, tradimento gratis e firma con il Napoli: i compagni della Nazionale potranno essere decisivi.

La delicatezza dell’attuale momento impedisce certamente di condurre discorsi a gittata troppo ampia, soprattutto se si considera il fatto che si è appena all’inizio di una stagione che, per quanto deludente, ha ancora tanti punti e stimoli da offrire agli uomini di Mourinho.

Questi dovranno essere bravi nel sapersi ritrovare nel corso delle prossime settimane, in occasione di una pausa Nazionale durante la quale i diversi non convocati dovranno lavorare in quel di Trigoria al fine di ben affrontare le non meno delicate parentesi che attendono la Roma dalla seconda settimana di settembre in poi.

La speranza dei tifosi è quella di poter assistere ad un’evoluzione che garantisca il ritrovamento di chi abbia fin qui reso molto meno rispetto alle aspettative iniziali, oltre che a confidare nel pronto recupero di giocatori come Dybala o Renato Sanches, importanti e centrali nello scacchiere e nel dinamismo di gioco di Mourinho. Queste prime uscite, oltre che a restituire consapevolezza circa le difficoltà incontrate dalla squadra e dai singoli, potrebbero però permettere di intravedere già alcune evoluzioni di mercato.

Calciomercato Roma, Spinazzola gratis al Napoli: ecco cosa può succedere

Non casualmente, le prestazioni di elementi come Rui Patricio o Celik, ad esempio, hanno rappresentato fattore di grande attenzione e discussione tra le fila dei tifosi, ben consci anche delle situazioni contrattuali e delle possibile evoluzioni che queste potrebbero generare in vista di un futuro lontano ma circa il quale potrebbero già essere condotte valutazioni ai piani alti di Trigoria.

Oltre a Rui Patricio, protagonista in negativo in questo primo trittico di gare, anche il contratto di Leonardo Spinazzola scadrà nel 2024. La situazione del 37, spesso alle prese con infortuni che gli impediscono di trovare continuità, porterà la Roma a fare valutazioni circa la posizione contrattuale di chi, fino a poco prima dell’infortunio all’Europeo, rappresentava uno degli elementi più importanti anche della nostra Nazionale.

Come riferisce Calciomercatoweb.it, per il futuro di Spinazzola non sono da escludersi scenari di permanenza in Serie A. In particolar modo, l’ex Juventus potrebbe a fine anno approdare al Napoli di Garcia da svincolato, continuando la propria esperienza in una big di Italia e sfruttando, tra l’altro, alcune ingerenze della Nazionale.

Oltre che al ritrovarsi in un contesto tecnico-tattico che ad oggi ancora risente del sostrato plasmato dal CT dell’Italia, Luciano Spalletti, Spinazzola diventerebbe compagno di squadra anche del collega e connazionale Di Lorenzo. Suggestione e scenario certamente non utopistico ma per il quale bisognerà certamente attendere: per ora, c’è una stagione intera da affrontare e una classifica da risalire nel minor tempo possibile.