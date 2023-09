Cessione Roma da record: domani l’annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, ennesimo scippo del Liverpool dopo Alisson e Salah: ufficiale la cessione record per i giallorossi

Il calciomercato della Roma è stato una vera e propria epopea per i tifosi romanisti. L’infortunio di Tammy Abraham, che sarà costretto a rimanere lontano dal rettangolo di gioco ancora per diversi mesi, ha obbligato la società a dover intervenire sul reparto avanzato.

José Mourinho aveva espressamente richiesto alla società di chiudere questa operazione entro la fine del ritiro in Portogallo, ma la società ha preferito prendere tempo, vista la delicata situazione economica in cui riversa il club.

I paletti imposti dalla Uefa hanno fatto fare gli straordinari a Tiago Pinto, che ha dovuto generare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, per evitare sanzioni pesanti da parte degli enti europei. Alla fine però è stato lui ad aver la ragione, riuscendo a portare nella capitale un calciatore del calibro di Romelu Lukaku, grazie al quale si rilanceranno le ambizioni della società.

Le cessioni per il club giallorosso però non sono finite qui, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del trasferimento al Liverpool, per una somma record per il club capitolino.

Calciomercato Roma, cessione record al Liverpool: arriva l’ufficialità

Non si fermano dunque le cessioni per i giallorossi, che in questa sessione di calciomercato avevano già perso diversi calciatori, molti dei quali però ritenuti in esubero da società e allenatore. Tra i partenti figuravano infatti i nomi di Justin Kluivert e Carles Perez, due elementi che la società cercava di piazzare già da diverso tempo.

Entrambi però non avevano abbastanza appeal, e puntualmente venivano ceduti in prestito per poi tornare dopo un anno. L’unica cessione per ora tra i titolari è stata quella di Roger Ibanez, che si è trasferito in Arabia per una cifra che supera i 30 milioni di euro, e che la Roma ad oggi non ha ancora rimpiazzato.

#RomaHaug–#Liverpool fatta: oggi la calciatrice in città per le visite. Annuncio ufficiale atteso domani. È il colpo più importante (sia in entrata che in uscita) per la #Roma sotto l’aspetto economico: oltre 100mila euro! #AsRoma #CalciomercatoRoma — Giuseppe Mustica (@MusticaG) September 4, 2023

Non è finita qui, anche la squadra primavera ha perso uno dei suoi elementi migliori, ovvero Sophie Roman Haug, che lascia la capitale per unirsi al Liverpool, con la calciatrice che è già in città per le visite mediche, mentre l’ufficialità è attesa per la giornata di domani. I giallorossi incasseranno una cifra record da questa cessione, ovvero 100 mila euro, che renderà questa operazione la più onerosa sia tra le cessioni che tra gli acquisti.