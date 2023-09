Esonero Mourinho e scelta estrema Friedkin: “La società ha deciso”

Addio Mourinho e partenza in salita: annuncio e rivelazione sull’attuale momento della Roma. “Ecco quali sono le intenzioni della società”.

Dire che la strada della Roma sia attualmente in salita rappresenterebbe un ovvio pleonasmo, alla luce delle difficoltà palesate dagli uomini di Mourinho nel corso di queste prime tre giornate. Al netto di una sconfitta meritata e, per certi versi, accettabile alla luce delle differenze attuali rispetto alla rosa del Milan, i capitolini pagano attualmente il fio di non aver centrato il pieno bottino nei primi 180 minuti stagionali, contro due compagini di certo non fuori portata.

Se a ciò si aggiunge il gap tattico-tecnico, oltre che fisico, emerso nella gara contro gli uomini di Pioli, si comprende bene come in casa giallorossa ci sia delusione e, al contempo, forte attesa per quello che sarà il periodo successivo alla sosta. Terminata la pausa delle Nazionali, Pellegrini e compagni saranno attesi da un corpo di impegni da affrontare nel migliore dei modi, al fine di catalizzare una salita in classifica divenuta nel corso di questi giorni fondamentale e necessaria.

Esonero Mourinho e decisione Friedkin, Augusto Ciardi fa chiarezza: “Voci non vere”

Sulla falsariga di quanto già accaduto nel corso delle due passate stagioni, poi, a generare qualche rumore continua ad essere il nome di Mourinho, circa il quale inizia a nascere qualche dubbio e stortura di naso anche all’interno della stessa piazza giallorossa. Al di là di critiche e osservazioni esterne, alcuni iniziano effettivamente a chiedersi dell’ingerenza dello Special One nelle attuali difficoltà palesate dalla Roma.

Analisi e giudizi risultano però, per il momento, a dir poco affrettati e preliminari. Giusto, invece, provare a fare chiarezza su una fattualità che troppe volte rischia di essere distorta, restituendo una cronaca della realtà non sempre corrispondente al vero. In particolar modo, a far discutere era stata la presunta rottura tra Mourinho e lo spogliatoio, circa la quale si è espresso di recente anche Augusto Ciardi.

Il giornalista, molto vicino al mondo Roma, ha così parlato a Notizie.com relativamente a tale aspetto. “Le voci su un esonero di Mourinho non sono assolutamente vere. La società non ha intenzione di prendere decisioni simili, così come lo stesso Mourinho non intende fare scelte estreme. Chiaramente, dopo la partita la società o l’allenatore potevano dire due parole, ma neanche il silenzio delle parti può indurre a pensare a decisioni drastiche”.