Esonero Mourinho mai così vicino: quotazioni in picchiata

Esonero Mourinho mai così vicino: il tecnico della Roma secondo i bookmaker rischia grosso. La quota è in picchiata. Mai stata così bassa

La Roma la sua stagione non l’ha iniziata nel migliore dei modi: tre partite, un solo punto, quello in casa contro la Salernitana e per giunta in rimonta. Poi la doppia sconfitta contro Verona e Milan. Ed è proprio quest’ultima, per come è arrivata, che ha lasciato l’amaro in bocca. Il Milan infatti è stato praticamente perfetto nella prima parte di match mettendo alle corde una Roma in enorme difficoltà. Solamente l’inferiorità numerica ha permesso ai giallorossi di riaprire la sfida, comunque troppo tardi per portare a casa un punto.

Questa sconfitta ha alimentato i malumori. Soprattutto di una parte di tifo nei confronti di Mourinho. Sono diversi quelli – e sabato scorso ve lo abbiamo fatto vedere – che chiedono la “testa” di Mourinho. E adesso un pensiero per quello che sarebbe un clamoroso cambio in panchina, se lo fanno anche i bookmaker. Che hanno abbassato le quote di un esonero dello Special One. In questa speciale scommessa sono comprese anche le dimissioni, quindi, in poche parole, si gioca il cambio in panchina. E andiamo a vedere quello che ci dicono gli analisti.

Esonero Mourinho, ecco cosa dicono gli esperti

Fino a pochi giorni fa un allontanamento – o le dimissioni – di Mourinho, si giocavano tra 10 e 13 volte la posta. Una quota altissima, che non lasciava presagire a nessuno scossone, figuriamoci. Adesso però dopo tre gare senza nessuna vittoria (alla ripresa ci sarà l’Empoli che ha zero punti in classifica e non ha segnato nemmeno un gol ancora) la quota si è abbassata. Non di molto. Ma non è più come prima.

Un cambio tecnico alla Roma adesso, almeno per quanto riguarda i quotisti di GoldBet, si gioca 8 volte la posta. Sì, proprio così, anche loro in questo momento vedono un possibile ribaltone in panchina. Lontano, i numeri parlano chiaro, ma non lontanissimo come molti forse si aspettavano.