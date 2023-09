Mourinho e la lite negli spogliatoi: la versione di Zazzaroni

Mourinho e la presunta lite negli spogliatoio al termine di Roma-Milan: ecco la versione di Zazzaroni

La parola finale la dice Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che a modo suo ha fatto chiarezza su quello che è stato un presunto confronto, pure acceso, alla fine del match contro il Milan tra i giocatori della Roma e José Mourinho.

Si è parlato di una discussione animata, rumors che di fatto sono rimbalzati in città e che hanno reso le cose ancora più calde. Sì, perché senza dubbio il momento per il club giallorosso non è dei migliori, anzi: un solo punto in tre partite e una gara quella contro la truppa guidata da Pioli che ha messo a nudo tutte le difficoltà di una squadra che deve lavorare molto per crescere. E che ha confermato, purtroppo, di essere Dybala dipendente. Ma andiamo a vedere quelle che sono state le parole di Zazzaroni.

Mourinho, la rivelazione di Zazzaroni

Intervenuto durante il programma Tutti Convocati di Radio 24, il direttore del quotidiano romano ha spiegato: “E’ una cazz…. E’ tutto il contrario, i confronti tra Mourinho e i giocatori sono sempre positivi. Il resto sono solo falsità”. Insomma, con le sue parole Zazzaroni ha chiuso ogni dubbio. E ha fatto decisamente chiarezza.

Un Mourinho che tornerà a lavorare a Trigoria dopo aver concesso alla squadra un poco di riposo con soli sette elementi a disposizione: tra infortuni e quelli che sono partiti con le nazionali lo Special One ha poco materiale umano a disposizione in questo momento. Ma bisogna tornare a sudare, per iniziare anche fisicamente a preparare una gara fondamentale, forse una delle più importanti degli ultimi anni, quella contro l’Empoli alla ripresa della Serie A.