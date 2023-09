Mourinho non si fa vedere: salta la riunione

Mourinho non si fa vedere: il tecnico della Roma salta l’incontro arbitri-allenatori in programma in queste ore a Lissone

Si va alla sosta, e quindi è l’occasione per un primo incontro tra gli arbitri e gli allenatori dei club di Serie A. Sono stati già diversi i “problemi” in queste prime giornate di campionato, dopo un avvio, comunque, alla prima, piuttosto discreto. Le cose però sono cambiate in maniera veloce, visto quello che è successo.

Insomma, oggi a Lissone ci sarà questo incontro. E per l’occasione non ci sarà José Mourinho. Il tecnico dopo la gara contro il Milan aveva deciso di non andare né ai microfoni delle tv e nemmeno presentarsi in conferenza stampa. Allo Special One non era andato giù, per nulla, il rigore concesso al Milan per il fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek. Il labiale di Mou era stato una sentenza: “Vergogna” aveva urlato il portoghese, pizzicato dalle molteplici telecamere che ci raccontano ogni domenica le partite.

Mourinho salta la riunione, c’è Lombardo

Al suo posto, così come riportato da Il Romanista, ci sarà Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer dell’As Roma. Il responsabile dell’Area Sport e rappresentante del club presso le istituzioni sportive, che ha assunto l’incarico nel febbraio 2021 dopo una lunga esperienza lavorativa alla Juventus, prenderà quindi il posto del tecnico portoghese.

Un incontro che dovrà essere in parte pure chiarificatore, perché sono stati già diversi, come detto, gli episodi controversi con diversi metodi di giudizio utilizzati. Un incontro a due settimane dal ritorno del campionato dove il confronto potrebbe anche essere un pochettino acceso. Vedremo. In ogni caso la Roma non manda Mou, ma un dirigente. Forse è pure meglio così.