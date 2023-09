Roma, dilemma Mourinho: fuori rosa fino al 2024

L’allenatore della Roma sta prendendo una decisione non semplice i questi giorni, con due nuovi acquisti che rimarrebbero a casa

L’inizio di stagione della Roma non è stato dei migliori con un solo punto conquistato in tre partite. Le prime due erano anche abbordabili, visto che a sfidare Pellegrini e compagni sono state Salernitana e Hellas Verona. La prima, però, è riuscita a pareggiare grazie a due gol di Candreva, che ha portato il risultato sul 2-2. I gialloblù sono riusciti a portare a casa bottino pieno, vincendo contro i giallorossi 2-1.

La velocità dei trequartisti di Baroni ha giocato un ruolo importante nella partita, con la difesa giallorossa che è sembrata imbambolata davanti all’atletismo dei veronesi. Stessa cosa è sembrata con il Milan, con Leao e compagni che hanno dimostrato di avere un passo totalmente diverso dai giocatori di Mourinho. Questi, infatti, sono stati sconfitti 2-1 con la rete di Spinazzola che è arrivata solo nel finale non permettendo alla squadra un facile recupero.

Un inizio da dimenticare per la Roma che sta continuando a preparare il resto della stagione in questi giorni di pausa. La maggior parte dei calciatori è partito con le rispettive nazionali per preparare gli impegni che ci saranno in queste settimane. Ora, infatti, i campionati vanno incontro alla pausa e si torna il 17 settembre.

Roma, Kristensen e Azmoun verso l’esclusione

Intanto in questi giorni vanno limati gli ultimi preparativi in vista della stagione che prenderà il via dopo questo periodo di stop. Oltre al ritorno in campo per il campionato ci sarà anche l’inizio delle competizioni europee, che tutti i tifosi giallorossi stanno aspettando.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, potrebbero esserci dei problemi per selezionare i giocatori da inserire nella lista Uefa. Anche se da quella precedente ne sono usciti sette e quest’anno c’è stato lo stesso numero di acquisti, la Roma deve stare attenta al costo dei cartellini così come agli ingaggi. In questo modo è improbabile che vengano inseriti tutti i volti nuovi e a pagare dovrebbero essere in due: Azmoun e Kristensen. I due dovrebbero essere esclusi dalle competizioni Uefa per rientrare nel Fair Play Finanziario e negli accordi tra società e organo calcistico. La lista va presentata entro la mezzanotte di oggi, in serata si scoprirà.