Roma in vendita e annuncio in diretta: “Friedkin delusi”

Friedkin delusi e Roma in vendita, arriva l’annuncio bomba in casa Roma. Ecco cosa sta succedendo.

Se è vero che l’attuale situazione in casa giallorossa sta facendo registrare una certa preoccupazione tra le fila dei tifosi e di una piazza che aveva iniziato il campionato con speranze e aspettative ben più ampie ed elevate dopo la finale europea persa con orgoglio e forse immeritatamente in quel di Budapest meno di tre mesi fa.

Il tempo è ancora dalla parte di Mourinho e dei suoi uomini ma il solo punto ottenuto e la presenza in piena zona retrocessione attualmente non può garantire tranquillità e serenità ad un ambiente da sempre caldo e in grado di infiammarsi e ‘deprimersi’ in modo fin troppo semplice ed immediato. Nel corso dell’attuale pausa Nazionali, il compito dello Special One sarà sicuramente quello di provare a lavorare sulle tante defezioni che attualmente hanno contraddistinto lo scacchiere, in attesa anche di capire quelle che saranno le tante decisioni da prendere nel corso di quest’anno.

Delusione Friedkin e Roma in vendita: annuncio in diretta

Diverse situazioni contrattuali, a partire da quella dello stesso Mourinho, lasciano intendere come si sia prossimi ad andare incontro a importanti valutazioni che permettano di ponderare una decisione circa quella che dovrà essere la prossima costruzione. Discorsi certamente prematuri ma riguardanti, comunque, un futuro nemmeno così lontano, destinato però a dipendere da un presente che lo stesso Mourinho cercherà di affrontare con la massima serietà.

L’obiettivo e la speranza saranno quelli di trovare l’entusiasmo e la compattezza di un tempo, in nome di una consapevolezza negli attuali mezzi tecnici che, al netto di difficoltà e attese, anche quest’anno i Friedkin hanno cercato di mettere a disposizione del tecnico portoghese. Il malcontento generato dalla situazione attuale andrà sicuramente razionalizzato e analizzato, anche se l’annuncio arrivato nel corso di queste ore potrebbe in realtà acuire le attuali preoccupazioni nate in casa Roma.

Ci riferiamo alle dichiarazioni bomba di Paolo Bargiggia ai microfoni di Tv Play, circa una presunta volontà dei Friedkin di vendere la Roma. Questo l’intervento completo a riguardo. “Da operatori di mercato mi arriva che i Friedkin sarebbero delusi da questa esperienza e si starebbero guardando intorno per cedere la Roma“.