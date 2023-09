Roma, lista UEFA inviata a Nyon: doppia esclusione clamorosa

Roma, Mourinho ha stilato ufficialmente la lista per la prossima Europa League: doppia esclusione clamorosa tra le fila romaniste

La nuova stagione europea sta per cominciare, e gli uomini di Mourinho sono chiamati al difficile compito di riuscire a replicare quanto di buono fatto nella scorsa stagione, dove Pellegrini e compagni hanno raggiunta una storica finale, persa poi ai rigori contro il Siviglia.

Non sarà facile, tuttavia il tecnico portoghese ad oggi può puntare su una rosa più ampia, grazie ai tanti calciatori arrivati dalla sessione estiva di calciomercato. Romelu Lukaku è solo uno dei nuovi volti arrivati a Trigoria, ed andrà a formare un tandem d’attacco assolutamente di alto livello insieme al campione del mondo Paulo Dybala.

In queste ore è stata mandata ufficialmente la lista dei possibili convocati per le partite europee, e l’allenatore si è viso costretto a diversi tagli. Sono due i nomi a sorpresa che non prenderanno parte alla prossima Europa League, ed entrambi sono arrivati a Roma in questa finestra di trasferimenti.

Roma, comunicata ufficialmente la lista Uefa: doppia esclusione clamorosa

Il campionato è ormai iniziato da diverse settimane, e la Roma si trova già in una situazione di classifica decisamente complicata. Gli uomini di Mourinho non sono ancora riusciti a centrare la prima vittoria stagionale, e la squadra occupa ora il diciottesimo posto con un solo punto conquistato.

Le due sconfitte consecutive contro Verona e Milan hanno complicato i piani del tecnico, che come se non bastasse si vede costretto a tagliare diversi calciatori dalla lista per la prossima Europa League.

I due esclusi sono i nuovi acquisti Kristensen e Azmoun, ma la decisione non è stata presa non per scelta tecnica ma per questioni di transfer balance a causa del settlement agreement accordato con la Uefa, di conseguenza questi tagli sono stati obbligatori dopo l’acquisto di Romelu Lukaku, ecco la lista stilata da Mourinho:

LISTA A: Rui Patricio – portiere, Mile Svilar – portiere, Chris Smalling – difensore, Evan Ndicka – difensore, Diego Llorente – difensore, Leonardo Spinazzola – difensore, Gianluca Mancini – difensore, Marash Kumbulla – difensore, Zeki Celik – difensore, Rick Karsdorp – difensore; Bryan Cristante – centrocampista, Leandro Paredes – centrocampista, Renato Sanches – centrocampista, Houssem Aouar – centrocampista, Lorenzo Pellegrini – centrocampista; Stephan El Shaarawy – attaccante, Paulo Dybala – attaccante, Andrea Belotti – attaccante, Tammy Abraham – attaccante, Romelu Lukaku – attaccante.

LISTA B (NATI DOPO IL 2002)— Pietro Boer – portiere; Riccardo Pagano – centrocampista, Nicola Zalewski – centrocampista, Edoardo Bove – centrocampista.