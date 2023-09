Calciomercato Roma, “grana” Rui Patricio: offerti due big

Calciomercato Roma, offerti due portiere ai giallorossi che però hanno preso una decisione diversa. Rui Patricio blindato da Mourinho

Un doppio rifiuto, perché Mourinho ha fiducia piena in Rui Patricio. Certo, l’estremo difensore portoghese, che ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione e che probabilmente non verrà rinnovato, non ha iniziato alla grandissima il suo campionato. Per meglio dire lo ha iniziato male.

Errori in tutte e tre i match: contro la Salernitana, nel secondo gol di Candreva, è apparso un poco fuori posizione; contro il Verona sul primo gol dei padroni di casa le colpe sono evidenti; contro il Milan un intervento maldestro dentro l’area ha permesso ai rossoneri di andare in vantaggio dopo pochi minuti e di mettere in discesa il match. Insomma, tre “perle” che, però, non scalfiscono in nessun modo la stima che Mou ha nei confronti del portiere che salvo clamorosi e al momento impronosticabili colpi di scena, sarà il titolare.

Calciomercato Roma, no alla doppia offerta

Oggi Il Messaggero in edicola svela pure che nella sessione di mercato che ormai si è chiusa – almeno in entrata – il club ha rifiutato due profili internazionali che erano stati proposti. A Pinto, infatti, erano stati offerti Lloris e Schmeichel, che da ieri è il nuovo portiere dell’Anderlecht. Ma il fatto che Mou abbia piena fiducia in Rui ha fatto declinare questi possibili colpi a parametro zero.

Il tema portiere, comunque, dovrà essere preso in considerazione molto presto soprattutto per quella scadenza di contratto citata sopra. E soprattutto perché Svilar non è che convinca più di tanto Mourinho che lo scorso anno in campo lo ha mandato praticamente quando i giochi erano fatti. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi. Con una sola certezza: la Roma un portiere lo deve prendere a tutti i costi.