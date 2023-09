Calciomercato Roma, non solo Mou: scadenza fissata e doppio addio

Calciomercato Roma, non solo Mourinho: scadenza fissata e doppio addio. C’è già la data.

Le operazioni di mercato condotte da Tiago Pinto nel corso della campagna acquisti da poco conclusa hanno sicuramente permesso di registrare importanti novità all’interno dello scacchiere giallorosso, reduce da un’annata contraddistinta dall’aver rasentato una clamorosa e reiterata impresa europea ma anche dall’evidenziazione di limiti e defezioni sulle quali la società ha cercato di lavorare durante il trimestre estivo.

Questo, ovviamente, sempre nel pieno rispetto degli ormai divenuti noti paletti imposti alla società e, più in generale, di un modus operandi che da tempo sta contraddistinguendo l’era Friedkin, attenta al Fair Play e alle norme UEFA ma non per questo incapace di regalare giocatori importanti. I nomi di Lukaku e Dybala, unitamente a quello dello stesso Mourinho, evidenziano le serie intenzioni di un club che, al di là della doppia finale europea, ha comunque palesato un evidente anelito alla crescita e al miglioramento in lato senso, acuendo visibilità del brand e del mondo Roma tutto.

Calciomercato Roma, saluta con Mourinho: lo scenario Smalling

La speranza, al terzo e contrattualmente ultimo anno di Mourinho, è quella di poter assistere al raccoglimento dei frutti tanto attesi e sperati da una piazza che, al netto delle attuali difficoltà e della tristezza calcistica legata all’attuale momento, percepisce come ancora troppo prematuro il momento della stagione per sentenziare in modo definitivo sul rendimento di Pellegrini e colleghi.

Ciò non cancella la consapevolezza di dover accelerare i lavori che permettano di lavorare sulle tante defezioni fin qui emerse, nella piena fiducia di una rosa che, al di là dei limiti, resta importante e allenata da un nome non poco altisonante. A fine anno (ma c’è ancora tantissimo tempo), sarà poi possibile iniziare a trarre le conclusioni e i bilanci di quello che sarà stato il triennio Mourinhiano.

Ricordando anche di altre situazioni contrattuali, come quella di Spinazzola o Rui Patricio, a fine stagione in tanti potrebbero salutare. Oltre allo stesso Mourinho, legato al club fino al 2024, Calciomercatoweb.it evidenzia come un’ulteriore separazione potrebbe riguardare proprio un baluardo della squadra, reduce da un inizio a dir poco infelice. Ci riferiamo a Chris Smalling, centralissimo nelle economie di gioco della squadra ma le cui attuali difficoltà, qualora la situazione non cambiasse, potrebbero portarlo a salutare i giallrossi.

Da ricordare che l’ex United ha firmato negli scorsi mesi un prolungamento biennale con un club nel quale ha saputo evidenziare in modo continuo e veemente un valore ben lungi e ben più importante rispetto a quello emerso in questi circa 300 minuti di Serie A fin qui giocati.