Dialoghi con la Roma e sfida in Serie A, il gioiellino ha già deciso

Calciomercato Roma, dialoghi avviati e lotta in Serie A per il campioncino: il doppio annuncio spiega tutto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La campagna acquisti da poco conclusasi ha sicuramente permesso di registrare importanti novità in casa Roma, alla luce delle plurime operazioni condotte da Tiago Pinto e colleghi a partire dal mese di giugno, quando ai piani alti di Trigoria si è cercato di fare i conti con una progettualità epurativa che permettesse di allontanare i tanti esuberi ancora presenti nel libro paga dei Friedkin.

Tale parentesi, come ricorderete, è servita non poco soprattutto ai fini del Fair Play Finanziario, circa il quale la Roma continua ad osservare un atteggiamento finalizzato al rispetto degli accordi presi con la UEFA e che, come emerso anche dalle convocazioni per l’Europa League, hanno ancora un’evidente e importante ingerenza nel modus operandi del club.

In questi quasi tre anni di coesistenza Pinto-Mourinho, a Roma è però sempre stata in grado di far coesistere le dette esigenze con la necessità di migliorare la squadra da affidare allo Special One per il progetto catalizzato dal famoso summit londinese dei Friedkin nella primavera del 2021.

Calciomercato Roma, dialoghi per Baldanzi e doppio annuncio: “Spero di lasciare Empoli”

Al di là di operazioni altisonanti come quella di Lukaku o Dybala, la Roma ha fin qui palesato una certa attenzione anche nei confronti di approdi funzionali e futuribili, attingendo al contempo anche da un settore giovanile che non poche volte si è saputo rivelare ottimo e fertile bacino dal quale attingere elementi che permettessero di integrare e migliorare la rosa.

Più in generale, poi, in casa giallorossa non sono mai stati snobbati anche nomi di giovani prospetti, come accaduto anche nel corso del calciomercato da poco concluso, durante il quale, anche Tiago Pinto ha manifestato un certo interesse per uno dei giovani più intriganti del nostro campionato, Tommaso Baldanzi.

Sulle note avances della Roma, ha parlato in queste ore lo stesso agente del trequartista dell’Empoli, Federico Pastorello, così espressosi a SportMediaset. “La Fiorentina è stata la società in grado di avvicinarsi di più e avevamo condotto con loro dei discorsi, come fatto anche con la Roma. Purtroppo non siamo riusciti a trovare l’acquirente giusto, anche perché Baldanzi non era pronto a guardare ad altri campionati“.

A queste già importanti ed emblematiche dichiarazioni si aggiungano quelle dello stesso giocatore, che ha commentato il suo futuro direttamente dal ritiro con la Nazionale Under21. “Per Empoli sono passati tanti calciatori in grado di confermarsi poi anche in grandi squadre. Quest’estate non ho ricevuto chiamate, avranno parlato con la società: sono però felice di essere rimasto. Questa stagione sarà per me quella in cui dovrò consacrarmi, spero di essere il prossimo elemento ad uscire dall’Empoli. Se farò bene il mio lavoro, ci riuscirò“.