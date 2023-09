Esonero Mourinho e alternativa immediata: “Conte è pronto”

Conte al posto di Mourinho e nuovo annuncio in diretta: “Sì, è già pronto”. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le difficoltà del momento attuale della Roma stanno generando non poche discussioni all’ombra del Colosseo, coinvolgendo una pluralità di aspetti legati al calcio espresso da Pellegrini e colleghi ma anche a diverse decisioni societarie, ponderate nel corso di questi ultimi mesi. Dopo una campagna acquisti conclusa con la ciliegina Lukaku ma contraddistinta altresì da plurime difficoltà tra giugno e luglio, la posizione in classifica dei giallorossi ha già iniziato a far avanzare discussioni e critiche su diversi aspetti interni alla società.

Se la partita con il Milan ha espresso un grande gap da un punto di vista fisico, oltre che tattico-tecnico, i tanti infortuni che si sono già abbattuti tra le fila capitoline non hanno sicuramente aiutato a incoraggiare una piazza che, prima di Lukaku, aveva già palesato qualche perplessità sugli acquisti e sul rendimento di alcuni giocatori nel corso di queste prime uscite.

Al di là del rendimento infelice di calciatori già da tempo inseriti nella squadra e nel progetto, a far preoccupare sono le condizioni di chi, come Renato Sanches o Aouar, sia già andato incontro a qualche grattacapo fisico.

Esonero Mourinho e sostituto pronto: annuncio su Conte

A ciò si aggiungano, poi, i dubbi nati relativamente alle prestazioni non proprio eccellenti di chi, come Paredes, abbia dimostrato di essere ancora lungi dalla pienezza della forma e dell’integrazione nei dinamismi della squadra.

Dopo due anni di difesa quasi all’unisono, infine, qualche critica inizia a cadere con maggiore veemenza anche sullo stesso Mourinho, a partire da una fetta, rimasta comunque meno ampia dei tanti sostenitori dello Special One, che ha iniziato a intravedere particolari responsabilità proprio nello stesso tecnico portoghese.

Smentite le voci relativamente ad una presunta frattura tra giocatori e allenatore, non si arrestano comunque le voci circa eventuali esoneri o discussioni relative a ipotetici arrivi in corso per ovviare ad un presunto allontanamento anticipato di Mourinho. In particolar modo, non sfuggano le dichiarazioni di Antonio Di Gennaro a TMW Radio, che hanno coinvolto anche Antonio Conte.

“Trovare un altro Matic che ti dia equilibrio come prima è difficile. Paredes deve ancora ritrovarsi e il Milan ha dimostrato di essere superiore sotto ogni punto di vista. Qualcosa in più deve fare ovviamente Mourinho: quando staranno bene Dybala e Lukaku le cose cambieranno, ma è necessario stiano sempre bene. Le alternative sono poche. Per giocarsi la Champions non è ancora pronta, lo è più l’Atalanta“.

Se fosse esonerato Mourinho, potrebbe essere Conte l’alternativa?

“Sì, Conte potrebbe essere l’alternativa in caso di esonero di Mourinho. Poteva già esserlo a Spalletti, ma credo che sia pronto per la Roma. Anche in passato Totti lo ha cercato. Non so se sarebbe, però, in grado di fare meglio con la squadra attuale“.