Calciomercato Roma, Arabia Saudita pigliatutto: grande occasione a zero e contratto ricchissimo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Uno dei tanti fili rossi della campagna acquisti da poco conclusasi è stato certamente rappresentato dalle forti e importanti ingerenze del mercato arabo nelle numerose questioni europee.

Decisioni emblematiche e, a volte, inattese come quella di Gabri Veiga hanno sicuramente contribuito ad aumentare la consapevolezza in quella che sta diventando sempre di più un’insidiosa competitors per le realtà calcistiche del nostro continente, chiamate sempre più a confrontarsi con le avances di superpotenze statali, dai budget quasi illimitati e in grado di convincere a suon di petroldollari anche i calciatori più giovani.

L’esempio in casa Roma e, più in generale, in Serie A è sicuramente rappresentato dallo stesso Roger Ibanez, unitamente al giovanissimo centrocampista spagnolo che, dopo l’addio al Betis, ha preferito la ricchezza saudita alla possibilità di arrivare nel campionato italiano e aiutare il Napoli di Garcia a difendere e onorare un tricolore ricucito sul petto dopo più di tre decadi.

Calciomercato Roma, anche De Gea nel mirino dell’Arabia Saudita

Comprendere e prevedere eventuali evoluzioni da tale punto di vista non sarà certamente compito semplice: l’obiettivo dei sauditi resta con ogni probabilità quello di incrementare il proprio appeal e la propria visibilità per richiamare sponsor e nuovi introiti legati ad uno sport storicamente praticato e amato a latitudini totalmente differenti.

L’illimitata potenza araba, anche in questa parentesi caratterizzata dalla chiusura di quasi tutti i mercati calcistici d’Europa, sta non a casp continuando a far sentire il proprio peso, come restituito da una serie di approcci concreti quanto seri ai diversi giocatori svincolati, alcuni dei quali finiti anche nel mirino della stessa Roma. A tal proposito, non sfugga quanto riferito da Marca.com sul futuro di David De Gea, considerato fino a qualche anno fa tra i migliori portieri d’Europa e ad oggi rimasto ancora senza contratto.

Al netto delle difficoltà che un eventuale approdo nella Capitale avrebbe sottinteso, le possibilità di arrivare allo spagnolo si abbassano anche per altre realtà europee. Secondo la nobile fonte spagnola, infatti, tante squadre arabe avrebbero messo nel mirino l’ex United, sul quale si starebbe muovendo soprattutto l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.