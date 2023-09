Problema Mourinho, Sabatini non ha dubbi: “Ecco cosa manca alla Roma”

Mourinho nel mirino dopo le difficoltà di inizio campionato della Roma, arriva anche l’annuncio di Walter Sabatini.

Il nome di José, da sempre, è in grado di generare importanti discussioni e confronti, alla luce di un “odi et amo” che contraddistingue uno dei personaggi più importanti ed emblematici dell’ultimo ventennio di questo sport. Arrivato a Roma nell’incredulità e fermento totale, il portoghese ha saputo fin qui regalare importanti gioie ad una piazza che, seppur non più all’unisono come qualche tempo fa, continua a credere in lui e nelle sue capacità.

La vittoria in Conference e l’aver rasentato un secondo grande traguardo europeo nel corso di soli dodici mesi rappresentano certamente emblemi di una grandezza ben nota a tutti, al netto delle critiche e delle opinioni che possono essere generate da aspetti e questioni che da non poco tempo contraddistinguono i giudizi sul suo operato. Dallo scarso ‘estetismo’ delle sue squadre ad una modalità di comunicazione non sempre percepita e accolta bene, fino ad arrivare al recente rendimento di una squadra come la Roma che, ad oggi, occupa la regione finale di classifica, con un solo punto in tre partite.

Involuzione Roma e nuovo annuncio su Mourinho: le parole di Walter Sabatini

Le difficoltà fin qui palesate da Pellegrini e colleghi hanno incoraggiato non poco le critiche nei confronti di un personaggio che, come dicevamo, ha sempre saputo stare al centro dell’attenzione, vantando ormai dalla propria parte un nome che lo porta ad essere nel mirino dei più sia nei momenti belli che in quelli negativi.

In queste settimane, in particolar modo, si è detto e scritto tanto relativamente al suo operato e alla resa di una squadra che ha comunque abbracciato rinforzi importanti e di importanza non trascurabile. Da segnalare, tra le varie, le dichiarazioni di Walter Sabatini, intervenuto come segue ai microfoni di Tv Play. L’ex Roma, in particolar modo, ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Pietro Lo Monaco, giunte qualche minuto prima nella medesima sede.

“Nel mondo del calcio c’è spazio per ogni opinione: io non credo che Mourinho sia un problema ma la sua gestione è molto delicata. Poi alla fine porterà anche i risultati a casa, ma non mi sento di contraddire la posizione Lo Monaco, che non spara a zero e avrà fatto le sue considerazioni per dire certe cose sull’allenatore della Roma”.

“Alla squadra manca la capacità di trovare linee di passaggio e trame di gioco; devono ancora lavorare molto. Hanno preso Lukaku, che consentirà di cambiare un po’ alcuni temi, aumentando le possibilità offensive. Sono involuti, dovranno lavorare in settimana”.