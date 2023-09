Roma, rivoluzione al via: dimissioni e nuovi ruoli dentro il club giallorosso. Ecco tutti i movimenti che dovrebbero rimanere così fino al termine della stagione

Rivoluzione Roma. Non solo in campo e per la Prima Squadra, ma in questo caso dentro il settore giovanile giallorosso. Vincenzo Vergine, responsabile, è passato al Milan, e allora il club giallorosso secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha già ristabilito le gerarchie. Ecco quelli che dovrebbero essere quindi i cambiamenti.

Il nuovo responsabile del settore giovanile che sta regalando tantissime soddisfazioni ai giallorossi è Gianluca Gombar: dopo due annate come UEFA Main Contact il nuovo ruolo. Il dirigente dirigerà la parte amministrativa, mentre quella tecnica sarà affidata a Daniele Placido, che è uno degli scout voluti da Tiago Pinto.

Roma, ecco gli altri movimenti

Poi c’è il ruolo di Alberto De Rossi, che resterà il responsabile degli allenatori dopo aver deciso di cambiare il proprio ruolo dentro la Roma, mentre Bruno Conti continuerà ad occuparsi del coordinamento tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dall’Under 14 all’Under 10.

Soluzioni interne che dovrebbero rimanere invariate almeno fino al termine della stagione. Infine, come ultima novità dentro il Mondo Roma ma non meno importante ci sono da segnalare le dimissioni di Carwyn Sharp che era il responsabile del comparto medico giallorosso. Una decisione arrivata per motivi personali – si legge sul quotidiano – e adesso i dirigenti sono già a lavoro per trovare un nuovo “capo”. Anche in questo caso non è da escludere quella che potrebbe essere una pista interna.