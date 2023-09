Anticipi e posticipi Serie A: UFFICIALE il nuovo calendario della Roma

Anticipi e posticipi Serie A: ufficiale il calendario della Roma. Ecco date e orari dei prossimi match della squadra di Mourinho

La Lega Serie A ha reso noti i calendari ufficiali delle prossime gare del massimo campionato italiano di altre quindici giornate. Se alla quarta giornata la Roma sarà impegnata contro l’Empoli, alla quinta i giallorossi di Mourinho, chiamati decisamente a invertire la rotta, giocheranno contro il Torino in trasferta. La partita è in programma il 24 settembre, domenica, alle 20:45 e sarà in diretta solamente su Dazn.

Sesta giornata di turno infrasettimanale, con i giallorossi che andranno a giocare a Genoa, contro la squadra allenata da Gilardino, giovedì 28 settembre alle 20:45 sempre su Dazn. Alla settimana giornata invece la Roma giocherà contro il Frosinone, all’Olimpico: appuntamento alle 18 sempre e solo su Dazn il primo ottobre. Ottava giornata, invece, contro il Cagliari in trasferta. Domenica 8 ottobre alle 18.

Anticipi e posticipi Serie A: ecco le date e gli orari

Nona giornata di nuovo in campo all’Olimpico contro il Monza: domenica alle 12,30 con Dazn e Sky a trasmettere il match. Il 22 ottobre, domenica, la Roma invece giocherà contro l’Inter, a San Siro: appuntamento alle 18 e in questo caso solamente esclusiva Dazn. Si ritorna all’Olimpico, poi, per la giornata numero 11: il Lecce, domenica 5 novembre, alle 18.

Il derby contro la Lazio è in programma domenica 12 novembre, si gioca alle 18 contro la formazione di Sarri e il match si potrà vedere solamente su Dazn. Alla quattordicesima giornata la Roma giocherà contro il Sassuolo, domenica 3 dicembre in trasferta alle 18. Alla quindicesima invece c’è Roma-Fiorentina (Dazn), domenica 10 dicembre, alle 18. Domenica 17 dicembre c’è Bologna-Roma alle 18. Settimana successiva all’Olimpico arriva il Napoli: il 23 dicembre allo 18 è proprio un big match. Così come sarà big match il 30 dicembre, allo Stadium, contro la Juventus, alle 20:45. Il sette gennaio infine, a Roma, arriva l’Atalanta alle 18.