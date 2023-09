Calciomercato Roma, addio e rivoluzione Real Madrid: tutte le occasioni

Calciomercato Roma, rivoluzione Real Madrid a fine anno: può servire qualcuno? Ecco tutti i nomi

La parentesi di mercato estiva si è da poco conclusa ma, come ogni anno, le vicende legate al trasferimento dei giocatori non si fermano mai e generano discussioni e attenzioni anche nel corso della stagione. Questo anche alla luce della non sempre realizzata volontà di plasmare e migliorare totalmente le rose nel corso del trimestre estivo.

Anche il mese di gennaio, non a caso, può rivelarsi importante per continuare un lavoro che, anche quest’anno, ha visto in casa Roma una certa attenzione da parte di Tiago Pinto e colleghi su plurimi fronti. L’obiettivo principale, come noto, era quello di rispettare i paletti finanziari e gli accordi pattuiti anzitempo con la Uefa, in nome dei quali ai piani alti di Trigoria è stato condotto un lavoro quasi magistrale sul fronte delle uscite, seguito e accompagnato dalla ricerca di occasioni di mercato che permettessero di accontentare Mourinho.

Calciomercato Roma, da Nacho a Brahim Diaz: rivoluzione Real Madrid e tante occasioni

Diverse spiegazioni, unitamente a prese di responsabilità, sono state felicemente disambiguate dallo stesso Tiago Pinto nella conferenza di ieri pomeriggio, durante la quale il GM ha spiegato retroscena degli scorsi mesi, esprimendosi con chiarezza su tanti aspetti necessitanti di disambiguazioni.

Senza pensare troppo a ciò che è stato, intanto, in casa Roma c’è la consapevolezza di dover fare di tutto per mettersi alle spalle il negativo periodo di apertura di stagione, con uno sguardo da parte di dirigenza e società anche ai tanti discorsi di mercato che, come detto, continueranno anche nel corso di questa parentesi di congedo, non solo in quel di Trigoria.

Sempre nel pieno rispetto dei suddetti paletti e della consapevolezza di aver fatto tanto in questi mesi, chissà che la Roma non possa considerare alcuni scenari europei. In particolar modo, qualche occasione potrebbe essere generata dalla potenziale rivoluzione prevista in casa Real Madrid, della quale hanno parlato le penne de El Nacional.

A fine anno, infatti, ben cinque giocatori lasceranno con ogni probabilità i Blancos e, tra questi, si segnala qualche elemento che, con più o meno veemenza, è stato nel recente passato accostato alla Roma. L’intramontabile Nacho rientra in questa classifica, unitamente ad un Modric sempre più vicino alla chiosa della propria carriera e avvicinato alla Serie A durante la parentesi Mondiale passata. A questi si aggiungono anche Kroos, Lunin e Lucas Vazquez.

Da valutare, in base al rendimento, le posizioni di altri giocatori come Mendy, Brahim Diaz, Fran Garcia o Ceballos, con quest’ultimo che aveva ricevuto nei passati mesi apprezzamenti anche da parte del club capitolino.