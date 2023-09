De Gea nel mirino di Roma e Arabia Saudita: scadenza fissata

Calciomercato Roma, il sogno De Gea non è ancora tramontato: fattore determinante per il sì, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante novità erano attese e previste in casa Roma nel corso del da poco terminato trimestre estivo, contraddistinto da una pluralità di operazioni da parte di Tiago Pinto e colleghi, servite a plasmare la rosa di Mourinho e, al contempo, a proseguire quel lavoro finalizzato al rispetto delle prerogative finanziarie del club de Friedkin.

Il rispetto dei paletti del FFP e degli accordi pattuiti con la UEFA si sono riflessi, anche questa volta, in tante decisioni e scelte, come spiegato anche dallo stesso GM nella chiara e limpida conferenza di ieri pomeriggio. La ciliegina sulla torta Lukaku ha chiosato in modo più che degno un calciomercato che, per i motivi su riferiti, si è visto basato anche questa volta su una coesistenza tra l’anelito al miglioramento e la necessità di osservare le suddette prescrizioni di natura economica che da diversi anni a questa parte hanno chiara ingerenza nel modus operandi della Roma.

Scadenza araba fissata per De Gea: non tramonta l’ipotesi Roma

Anche questa volta, però, la voglia dei Friedkin di continuare a far crescere il brand e la squadra è riuscito a superare i limiti e i perimetri del FFP, con un colpo Lukaku che ha chiosato col botto un calciomercato che potrebbe regalare ancora qualche novità non trascurabile.

Particolare attenzione va condotta in questo caso sul nome di David De Gea, ancora svincolato e annoverato in una lista sempre più esigua di giocatori senza contratto che potrebbero tornare utili alla Roma. Annoverato per anni tra i migliori talenti nel suo ruolo e reduce da un’esperienza al Manchester United importante ma conclusasi non nel migliore dei modi, lo spagnolo resta un obiettivo della Roma.

Questo, almeno, stando a quanto riferito da Fichajes.net, che evidenzia come l’estremo difensore possa essere affascinato dal progetto giallorosso, nel quale potrebbe vedere la possibilità di un rilancio in Europa. Andare da Mourinho, certo, significherebbe rinunciare a tanti dei milioni che gli sono stati offerti dall’Arabia, con l’opportunità però di restare nel continente europeo e in un ambiente a dir poco stimolante.

L’Arabia Saudita, comunque, resta sulle sue tracce ma il tempo stringe: il calciomercato arabo si concluderà il prossimo 7 settembre. Se si vorrà provare a convincere De Gea a suon di petroldollari, bisognerà agire entro questa data. Seguiranno aggiornamenti.