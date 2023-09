“Dieci giornate di squalifica”: incubo Mourinho

“Dieci giornate di squalifica”, dopo il rischio esonero un nuovo incubo per l’allenatore della Roma José Mourinho

Tanti dubbi e poche certezze accompagnano la Roma in questa fase iniziale del campionato. I tifosi giallorossi sono in ansia per i risultati della squadra, che ancora non è riuscita a centrare la prima vittoria in campionato, e che adesso occupa momentaneamente la diciottesima posizione.

La sosta non poteva arrivare in un momento migliore, dopo due sconfitte, arrivate contro Verona e Milan, questa pausa può servire all’allenatore e ai calciatori per riordinare le idee, con i giallorossi che alla ripresa della Serie A saranno chiamati a rialzare la testa.

La sfida contro l’Empoli non sembrerebbe proibitiva per la squadra di Mourinho, che potrà anche fare affidamento sul rientro di Dybala, che andrà a formare molto probabilmente il tandem d’attacco con Lukaku.

Ancora una volta sotto i riflettori José Mourinho, che mai come oggi rischia il suo posto sulla panchina della Roma, nel frattempo lo Special One si lascia andare ad alcune dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole: “Dieci giornate di squalifica”

“Dieci giornate di squalifica” Mourinho ancora protagonista

José Mourinho dunque è ancora una volta nell’occhio del ciclone. L’attuale andamento della Roma in campionato sta deludendo i tifosi, che per la prima volta cominciano ad interrogarsi davvero sull’operato del tecnico portoghese sulla panchina giallorossa.

Rimpiazzarlo non sarà affatto facile, soprattutto perché, nonostante il periodo negativo, Mourinho resta uno dei migliori allenatori del panorama internazionale, come dimostrano anche i tanti trofei conquistati enlla sua carriera.

Nonostante questo il periodo negativo, il portoghese è stato scelto da Sky come testimonial per la nuova campagna europea, chi meglio di lui dopotutto, proprio lui che è l’unico ad aver sollevato al cielo tutte e tre le coppe delle tre competizioni europee.

Durante un’intervista volta a promuovere questi eventi in diretta su Sky gli è stato chiesto di scegliere tra la finale vinta con il Manchester United e quella persa dalla Roma contro il Siviglia, e la sua risposta ha lasciato tutti senza parole:

“Entrambe. Vincere l’Europa League col Manchester United si può dire sia un’emozione normale. Quella lì (riferendosi alla finale della scorsa stagione, ndr), se dico quello che penso…dieci partite di squalifica”