Esonero Mourinho, la situazione sta precipitando: indizio clamoroso

Esonero Mourinho, spunta il clamoroso indizio su un possibile addio alla capitale dello Special One: la situazione sta precipitando

L’avventura alla Roma di José Mourinho volge al termine? Il portoghese era arrivato a Roma accolto da un grande entusiasmo, che piano piano ha coinvolto tutta la piazza giallorossa. Non è un caso infatti che da più di 30 partite consecutive l’Olimpico sia sempre sold out quando giocano Pellegrini e compagni.

Per questo però vanno riconosciuti anche i meriti della società, che è stata bravissima a cavalcare l’onda dell’entusiasmo, proponendo ai tifosi pacchetti a prezzi decisamente convenienti, che hanno permesso di riempire lo stadio non solo in occasione delle partite di cartello.

Il percorso con lo Special One ha visto la Roma riuscire a tornare a vincere un trofeo dopo oltre 10 anni, grazie alla conquista della Conference League, che rappresenta l’unico (ed il primo) trofeo europeo della storia romanista, ma la vera impresa Mourinho l’ha compiuta lo scorso anno.

Dopo oltre 30 anni dall’ultima volta infatti la squadra era riuscita a raggiungere una storica finale di Europa League, durante la quale si è però dovuta arrendere al Siviglia ai rigori. Da possibile eroe al rischio esonero, nelle ultime ore infatti un addio dello Special One alla capitale sembra prendere sempre più quota.

Esonero Mourinho, l’indizio è inequivocabile

Una serie di risultati negativi ha posto la Roma in una delicata situazione di classifica. Nonostante il campionato sia ricominciato da sole tre partite la squadra non è ancora riuscita a vincere, ed al momento occupa la diciottesima posizione, in attesa della sfida con l’Empoli che può regalare i primi tre punti ai giallorossi.

L’allenatore è stato indicato dai tifosi come uno dei principali responsabili, ma anche la società si sta cominciando ad interrogare sul suo futuro. Negli ultimi giorni un’ipotesi di addio da parte dello Special One sembra sempre più probabile, anche se per motivi di bilancio sollevarlo dall’incarico potrebbe essere molto dispendioso per il club.

A dimostrazione del delicato momento che sta vivendo la squadra della capitale ci sono le quote sui possibili esoneri in Serie A, dove la quota relativa a José Mourinho scende addirittura a 6,5, mentre in precedenza invece un possibile addio del portoghese veniva pagato 8 volte la posta, un ulteriore segnale della possibile rottura tra il tecnico portoghese e la società.