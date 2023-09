Pallone d’Oro, i 30 candidati: un solo italiano in lizza

Pallone d’Oro, ecco i 30 candidati del giornale francese France Football che si contenderanno l’ambito trofeo. Sei della Serie A, un solo italiano in lizza

Giorno speciale per France Football, il quotidiano francese che organizza ogni anno l’assegnazione del Pallone d’Oro che, sotto il profilo individuale, per ogni calciatore è il trofeo più ambito. C’è un solo italiano in lizza e della massima serie italiana ci sono sei rappresentati. Non un numero altissimo, ma nemmeno così pochi.

Allora, partiamo dall’unico azzurro in questa speciale classifica che al momento ci rappresenta: nella lista stilata dal quotidiano c’è Barella dell’Inter. Oanana, Kvaratskhelia, Kim, Lautaro Martinez, Osimhen sono quelli che invece rappresenteranno la Serie A. Ma andiamo a scoprire adesso nel dettaglio chi sono gli altri nominati.

Pallone d’Oro, ecco la lista completa

Il nome del vincitore quest’anno, a differenza di quanto succedeva gli scorsi anni quando veniva annunciato nel mese di dicembre, verrà reso noto il prossimo 30 ottobre. Il favorito è Messi, che ha vinto il Mondiale, ma occhio anche a Haaland del City, che ha fatto il Triplete e che ha chiuso con 52 gol la scorsa stagione. Infine come non pensare al francese Mbappé, che ha fatto tripletta in finale Mondiale, una cosa che ovviamente non succede tutti i giorni.

Ecco insomma, tutti gli aspiranti candidati alla vittoria finale del trofeo: Gvardiol, Musiala, Onana, Benzema, Salah, Saka, De Bruyne, Bellingham, Kolo Muani, Bernardo Silva, Kvaratskhelia, Emiliano Martinez, Barella, Ruben Dias, Haaland, Odegaard, Bono, Julian Alvarez, Gundogan, Vinicius, Rodri, Griezmann, Messi, Lautaro Martinez, Lewandowski, Kim, Modric, Mbappé, Osimehn, Kane.