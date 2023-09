Roma, l’arrivo di Lukaku non è piaciuto a tutti: aperta l’inchiesta

Roma, l’arrivo di Lukaku ha portato molte più polemiche del previsto: sull’arrivo del belga è stata addirittura aperta un’inchiesta

Il calciomercato della Roma aveva creato un evidente malcontento tra i tifosi, che chiedevano alla proprietà un altro colpo in stile Dybala per provare a rilanciare le sorti della stagione. Il campionato è ricominciato con il Gallo Belotti come unico centravanti di ruolo, tuttavia l’ex Torino non gode della fiducia incondizionata del mister, soprattutto dopo che non è mai riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori durante lo scorso anno.

L’acquisto di Azmoun in prestito con diritto di riscatto non era servito a placare gli animi dei tifosi, che sui social continuavano ad inveire contro la società che, a detta di molti, non sarebbe intervenuta in maniera adeguata sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione dello Special One.

Con l’acquisto di Lukaku si è portata una nuova ventata d’entusiasmo all’ambiente romanista, che vede nel belga la possibilità di poter tornare in Champions League. Tuttavia il suo arrivo nella capitale non è piaciuto proprio a tutti, la questura ha infatti aperto un’inchiesta sul giorno del suo atterraggio a Ciampino.

Roma, guai con l’arrivo di Lukaku: aperta l’inchiesta

Il grande entusiasmo per l’arrivo di Romelu Lukaku nella capitale ha finito per colpire anche gli “innocenti”. I 5 mila tifosi giunti all’aeroporto di Ciampino per dare il benvenuto al nuovo bomber giallorosso sono finiti nel mirino delle critiche per il comportamento tenuto durante i saluti a Big Rom.

Alcuni tifosi in particolare hanno attirato l’attenzione in maniera negativa, salendo sulle macchine in sosta per cercare di vedere meglio il campione belga. Ovviamente la situazione è sfuggita di mano e ci sono stati dei consistenti danni alle vetture, danni che ancora oggi non sono stati ripagati da nessuno.

Proprio per questo, dopo due denunce arrivate dai proprietari delle vetture, la procura di Velletri ha deciso di aprire un’indagine al riguardo, nel tentativo di individuare i responsabili, che ora rischiano grosso. Il reato contestato è quello di “danneggiamento avvenuto in una manifestazione aperta al pubblico”, per il quale si rischia anche una condanna fino a 5 anni di reclusione.

Le auto danneggiate sarebbero addirittura sette, e la questura ha deciso di analizzare i filmati delle telecamere di sicurezza e le foto apparse sui social nel tentativo di individuare i colpevoli, la Roma però viene categoricamente esclusa da ogni responsabilità, in quanto non spettava alla società l’obbligo di garantire l’ordine pubblico.