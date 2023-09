“Con Lukaku una Roma da scudetto”: Mourinho è senza alibi

“Con Lukaku la Roma è da scudetto”: la sentenza arriva dall’ex bomber che fa dei paragoni anche con Batistuta. Ecco le sue parole sui giallorossi.

Lukaku è il colpo giusto per la Roma. Sì, non ci sono dubbi secondo Filippo Inzaghi, ex bomber della Juventus, del Milan e della Nazionale, che ha da poco chiuso la sua esperienza in panchina con la Reggina per via del fallimento degli amaranto che forse ripartiranno dalla D. Inzaghi ha rilasciato un’intervista al Messaggero questa mattina dove parla, appunto, dell’acquisto del bomber belga. Commenti che non lasciano spazio a interpretazioni.

“Pensavo che sarebbe rimasto all’Inter, con mio fratello, ma alla fine mi rendo conto che è andato nella squadra migliore per lui“ ha detto Inzaghi. E questa sua lettura ovviamente ha aperto ad un discorso più ampio, uno di quelli che sono da approfondire, senza dubbio.

“Con Lukaku una Roma da scudetto”, le parole di Inzaghi

“L’effetto Lukaku alla Roma può essere lo stesso che ha avuto in quella città Batistuta. Ve lo ricordate? La spinta verso lo scudetto la dettò proprio l’arrivo dell’argentino. Si accese la piazza e anche la squadra” . Sì, proprio così. Un Lukaku sulle orme di Batigol (che dovrebbe anche candidarsi, notizia di ieri, a sindaco di Firenze), quello che ha portato con le sue reti alla Roma uno scudetto bellissimo, meritato, dopo una stagione praticamente dominata.

Ma come potrebbe essere paragonato il centravanti argentino con quello belga? Ovviamente sotto l’impatto emotivo. “Certo, anche se la concorrenza è molto ricca. Io dico che Lukaku, in coppia con Dybala, può portare Mourinho in zona scudetto, poi non so se riusciranno a vincere. Il belga non poteva scegliere piazza migliore se cercava stimoli e apprezzamenti“.