Cortocircuito Lukaku-Abraham in Premier League: la Roma gode due volte

Cortocircuito Lukaku-Abraham in Premier League: mossa a sorpresa della Roma, con i giallorossi che così godono due volte

La stagione della Roma, almeno al momento, si è decisamente complicata. Gli uomini di Mourinho non sono ancora riusciti a trovare la prima vittoria in campionato, e la squadra occupa ora una delle ultime posizioni in classifica. Il quarto posto è già lontano, sarà necessaria dunque un0inversione di marcia per provare a riagganciare il treno Champions.

Nell’occhio del ciclone è finito anche il tecnico portoghese, accusato da molti tifosi di non esser riuscito a dare un’identità di gioco alla rosa a disposizione. Le voci su un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti, ma con uno stipendio da oltre 7 milioni annui a stagione un esonero da parte della società appare molto improbabile.

Nonostante il mercato sia chiuso almeno fino a gennaio non si placano neanche le voci di un possibile addio nel pacchetto di attaccanti a disposizione dello Special One, con il calciatore che è già pronto ad un clamoroso ritorno in Premier League con la maglia del Chelsea.

Cortocircuito Lukaku-Abraham: la Roma gode due volte

Il calciomercato giallorosso non è riuscito ad entusiasmare i tifosi, almeno fino all’arrivo del bomber ex Inter e Chelsea Romelu Lukaku. Fino a quel punto era cresciuto un certo malcontento tra la tifoseria, che chiedeva uno sforzo significativo alla società per provare a rilanciare le ambizioni per la stagione appena cominciata.

L’arrivo del belga ha portato una ventata d’entusiasmo all’ambiente, ma nonostante questo la squadra non è ancora riuscita a trovare la prima vittoria stagionale. Il riscatto di Lukaku supera i 35 milioni di euro, cifra che la Roma senza Champions difficilmente potrà permettersi, ma c’è un fattore che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Stiamo parlando di Tammy Abraham, calciatore che la società era già intenzionata a cedere in questa finestra di mercato, ma il suo infortunio all’ultima giornata ha rimandato il discorso al prossimo anno. Il riscatto del belga potrebbe avvenire proprio grazie ad un ritorno di Abraham al Chelsea, come riportato dal portale Caughtoffside, che parla di una possibile operazione nel corso della prossima finestra di trasferimenti.

Sarebbero ancora due le squadre interessate all’inglese, i Blues e l’Aston Villa, che già quest’anno aveva manifestato un certo interesse nel riportare l’attaccante in Premier League.