Infortunio Pellegrini, nuovo stop: le ultime da Coverciano

Roma, infortunio Pellegrini e seduta personalizzata: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le difficoltà vissute dalla Roma nel corso di queste prime uscite di campionato costringono la squadra ad affrontare il prossimo corpo di impegni, in programma nella parentesi successiva alla sosta per il Mondiale, con il massimo dell’attenzione e con la consapevole necessità di iniziare a catalizzare un percorso che permetta di risalire una classifica ad oggi ben lungi dall’indicare l’effettivo valore della rosa di Mourinho.

Al di là dello scacco contro il Milan, caratterizzato dall’evidenziazione di importanti defezioni anche di condizione rispetto alla compagine allenata da Pioli, la Roma è apparsa fino a questo momento ben lontana dalla compattezza e l’unità che l’aveva guidata fino a Budapest la passata stagione, palesando in queste settimane uno scollamento e un rendimento difensivo certamente inatteso. Ulteriore parametro da considerare è poi sicuramente quello relativo alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, tristemente caratterizzanti queste settimane complicate anche dalla situazione in infermeria.

Roma, Pellegrini si allena a parte a Coverciano: le ultime

Basti pensare allo stop di Paulo Dybala, costato all’argentino il forfait contro il Milan dopo la problematica accusata in quel di Verona. Se a ciò si aggiunge il non ancora totale ritrovamento di condizioni da parte di Azmoun e lo stop di Renato Sanches dopo la gara con la Salernitana, si comprende bene come la situazione in casa Roma resti tutt’altro che felice.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di Pellegrini e Aouar, con il primo subentrato al secondo nella prima frazione di gara contro il Milan in seguito alla problematica muscolare rimediata dall’algerino. Pellegrini, che contro il Milan era partito dalla panchina per alcuni problemi fisici, resta ad oggi anche in dubbio per i prossimi impegni della Nazionale.

La ‘nuova’ Italia di Spalletti, in particolar modo, è attesa dalla sfida con la Macedonia il 9 settembre: il capitano della Roma potrebbe anche non partire per la trasferta di Skopje. Oggi ha sostenuto una seduta personalizzata in quel di Coverciano, essendo ancora alle prese con i problemi che non lo avevano portato ad essere titolare nel big match di otto giorni fa.