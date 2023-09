Juventus e Inter superate dalla Roma: primato da 95 milioni

Juventus e Inter superate dalla Roma: Pinto ha fatto quello che doveva fare ed è riuscito nell’intento. Il primato è di 95milioni di euro

Il calciomercato si è chiuso da pochi giorni e Tiago Pinto ha pure fatto la consueta conferenza stampa per parlare di quelle che sono state le operazioni della Roma. Un club, quello giallorosso, che ha dovuto fare i conti con il Fair Play Finanziario e che ha potuto spendere pochissimo. I colpi sono arrivati, alcuni anche importanti come quello di Lukaku ad esempio, ma di soldi i Friedkin ne hanno potuti investire pochi.

E come ogni fine di calciomercato è arrivato anche il tempo di fare delle classifiche. E come al solito ci ha pensato il Cies a farla. L’osservatorio per il calcio ha stilato quella che è la classifica dei bilanci alla fine di tutte le operazioni estive, e la Roma, come è ampiamente possibile immaginare, è stata la prima in Italia. Sì, solamente l’Atalanta è alle spalle dei giallorossi. In Europa la società dei Friedkin è la sesta in questa speciale graduatoria.

Juventus e Inter superate dalla Roma, la classifica

Shakhtar Donetsk, PSV Eindhoven, Rennes, Benfica e Villarreal sono quelle che nella sessione di mercato estiva hanno fatto meglio dei giallorossi che come detto sono al sesto posto. Un attivo di 95milioni di euro quello piazzato da Pinto con tutte le cessioni che è riuscito a mettere in atto. Giovani soprattutto, gente che è andata via perché giocava poco e che comunque Mourinho aveva deciso di lanciare. Con il colpo finale, quello di Ibanez, andato in Arabia.

Come detto in Italia la Roma è quella che sotto quest’aspetto è riuscita a fare meglio. Solo l’Atalanta è riuscita a tenere testa ai giallorossi anche per via della cessione di Hojlund al Manchester United che di fatto è quello che i bergamaschi sono riusciti a mettere nelle voci in attivo. La Dea ha piazzato utili per 93milioni di euro, due in meno di quelli di Pinto, ed è settima in questa classifica.