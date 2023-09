Retroscena Lukaku, la verità di Biasin: “Problemi con Inzaghi? Vi spiego”

Retroscena Lukaku, ecco le rivelazioni di Biasin sull’estate che ha visto protagonista l’attaccante belga da poco arrivato alla Roma

La trattativa che ha portato Romelu Lukaku alla Roma è stata, nonostante quei giorni per molti tifosi giallorossi sembravano infiniti, relativamente veloce. Nel momento in cui il Chelsea ha aperto al prestito dalla Capitale sono partiti Pinto e Ryan Friedkin. Poi sono arrivati tutti gli altri dirigenti della Roma, per chiudere un affare importante per i giallorossi.

Quello che è successo attorno a Lukaku lo sappiamo tutti, soprattutto quando ha deciso, almeno secondo quanto raccontate dalle cronache di quei giorni, di non rispondere più ai compagni di squadra dell’Inter. Da quel momento in poi il suo possibile ritorno in nerazzurro si è praticamente chiuso lì, senza nessuna possibilità. Ma cosa avrebbe spinto Lukaku a trattare, allora, con la Juventus? Quello che si vociferava era un motivo preciso: il fatto che Simone Inzaghi non lo avesse schierato sempre titolare lo scorso anno e soprattutto nella finale di Champions League. Insomma, cose di campo. Però il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, intervenuto durante la consueta diretta Twitch su TVPLAY, ha voluto fare chiarezza.

Retroscena Lukaku, le parole di Biasin

Intanto una premessa: “Lukaku è stato in trattativa anche con il Milan, è una notizia che è anche uscita sui giornali” ha detto Biasin. Che poi ha detto ancora: “Se avessi avuto la possibilità di raccontare quel che ci siamo detti io e Inzaghi, oggi lo avreste letto. Abbiamo preso un caffè ma è stato un incontro tra amici. Gli ho chiesto com’è stata l’estate sulla vicenda Lukaku ed anche il mister aveva il suo punto di vista. Lui non ha mai avuto problemi con Lukaku”.

Insomma, tra Inzaghi e Romelu nessun problema, a quanto pare. Ma tutto questo alla Roma non interessa, l’importante è che poi alla fine, Lukaku, sia arrivato a Ciampino, abbracciato dall’amore dei tifosi giallorossi.