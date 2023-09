Calciomercato Roma, riscatto e ‘rinforzo’ dal Real: Mourinho decisivo

Calciomercato Roma, riscatto Mourinho e futuro segnato: ‘nuovo’ rinforzo dal Real Madrid.

Tanti i nomi accostati ai giallorossi nel corso della campagna acquisti da poco conclusa, contraddistinta altresì dall’approdo nella Capitale di un corpo importante di volti nuovi, che i tifosi della Roma si augurano poter aiutare Mourinho a migliorare la posizione in campionato dello scorso anno e, ad oggi, abbandonare una regione di classifica che certamente non riflette l’effettivo valore della rosa.

Ciò giustifica anche l’attesa e la curiosità verso l’atteggiamento della squadra al rientro, dopo un trittico di gare che hanno visto Pellegrini e colleghi non solo distinguersi per prestazioni ben lungi da quelle del passato, soprattutto sul piano difensivo, ma anche per una serie di infortuni che sicuramente non hanno edulcorato la delicatezza dell’attuale momento. Troppo presto, comunque, per sparare sentenze o giudizi: la stagione è ancora lunga e un certo ausilio potrebbe prossimamente giungere anche da qualche ‘intuizione’ dello stesso allenatore.

Calciomercato Roma, rinforzo e riscatto dal Real Madrid: il piano di Mourinho

Come già capitato in passato, infatti, Mourinho non ha mai disdegnato di attingere anche dal ricco bacino della Primavera per provare a lanciare elementi rivelatisi tatticamente e tecnicamente utili, come Zalewski o Bove. A ciò si aggiunga anche la consapevolezza che l’aver saputo lavorare con i giovani ha permesso alla stessa Roma di incassare non poche soddisfazioni da un punto di vista economico.

Nomi come Tahirovic, Volpato, Missori o Felix Afena-Gyan vanno sicuramente in questa direzione e ciò non porterà dunque la piazza a meravigliarsi di fronte a nuovi inserimenti da parte del settore giovanile, come pian piano sta accadendo già con Pagano. Particolare attenzione va su questo fronte rivolta alla posizione di Julen Jon Guerrero, figlio dell’emblematico giocatore dell’Athletic Bilbao.

Arrivato in prestito dal Real Madrid e con la possibilità di riscatto, il figlio d’arte sarà valutato e attenzionato da vicino da Mourinho che, come scrive DefensaCentral.com, potrebbe decidere anche di integrarlo e puntare su di lui con maggiore veemenza. Questo genererebbe sicuramente la decisione di riscattare il giovane centrocampista, in grado di palesare il proprio potenziale tra le fila Youth delle Merengues.

Non a caso, il Real Madrid si è garantito anche una percentuale del 50% in ottica di una futura rivendita.