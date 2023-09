“Dia al posto di Lukaku”: scelto il nuovo bomber

Nuovo bomber al posto di Lukaku, l’annuncio non lascia spazio a dubbi: c’è già Dia, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La questione centravanti ha certamente rappresentato una delle più calde e importanti della da poco conclusa campagna acquisti, caratterizzata da un’attenzione divenuta a un certo punto quasi ossessiva verso la ricerca di un nuovo numero 9 da consegnare a Mourinho per ben coesistere con Belotti, in attesa di un rientro non vicino per Tammy Abraham.

Toccando i vari punti nella conferenza stampa di fine calciomercato, Tiago Pinto ha cercato di fare chiarezza anche sull’andamento di alcune questioni circa proprio le tante notizie uscite nel corso di questi mesi e che hanno visto associare alla Roma un corpo di nomi tutt’altro che esiguo. Da Morata a Scamacca, passando per Zapata e Marcos Leonardo fino ad arrivare alla scelta finale su Lukaku: questa l’estrema sintesi di un’estate in casa Roma risultata difficile soprattutto da questo punto di vista.

Dia al posto di Lukaku, Frey non ha dubbi: “Può creare problemi”

Proprio relativamente alla questione centravanti, intanto, il nome di Lukaku continua a stimolare discussioni e confronti, soprattutto alla luce della turbolente estate vissuta dal belga, finito nel mirino anche di Milan e Juventus dopo la sfumata definitiva dello scenario relativo ad un ritorno all’Inter.

L’importanza del giocatore e la singolarità della posizione assunta nel corso del trimestre estivo, come ammesso dallo stesso Pinto, avrebbe impedito di fiondarsi con veemenza sul belga nel pieno dell’estate. L’operazione è stata l’ennesimo frutto di una serie di incastri e ponderazioni da parte di dirigenza e società capitolina, alla quale, però, parrebbe essere giunto una sorta di monito nel corso di queste ore.

Particolare attenzione, infatti, va rivolta all’annuncio dell’ex Fiorentina, il portiere Sebastian Frey, che ha parlato di Lukaku e di un altro nome non poco discusso in queste ultime settimane, quello di Dia, centravanti della Salernitana. A seguire, le sue parole a Tv Play.

“Tra Dia e Lukaku ad oggi prenderei Dia: il belga ha avuto tanti problemi fisici e appena si ferma perde la sua forma ed ha bisogno di tempo per tornare come si deve. Le reazioni dei compagni nei suoi confronti dimostrano che ha sbagliato tanto con l’Inter e che prendere un profilo così può creare problemi”.