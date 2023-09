Inchiesta Prisma e Champions, nuovo annuncio dopo Ceferin: “Non è credibile”

Inchiesta Prisma e rapporto UEFA-Juventus, nuovo annuncio dopo le parole di Ceferin: “Non è una cosa credibile”.

Tante le questioni in grado di generare discussioni e confronti in questa parentesi iniziale di stagione, contraddistinta in casa Roma da apprensione per le difficoltà attuali ma altrettanta volontà di vedere la squadra rinnovata e generata per provare a ripartire seriamente in un campionato dove gli uomini di Mourinho stanno ancora facendo fatica a decollare.

Ampliando l’orizzonte anche ad altri mondi e aspetti, però, va evidenziato come anche nel corso di questa stagione stiano continuando le discussioni e i confronti su aspetti di natura ‘universale’ legata al mondo calcistico, a partire dalle ingerenze nel calciomercato da parte delle superpotenze dell’Arabia Saudita, fino ad arrivare ad aspetti dei quali si è detto e scritto non poco nel corso della passata stagione. Quanto accaduto alla Juventus, ad esempio, echeggia bene ancora nella mente dei tifosi, non solo bianconeri.

Squadre arabe in Champions League e caso Juventus, la posizione della FIFA

Su questi aspetti, in particolar modo, si è espressa Evelina Christillin, membro del board della FIFA che ha in queste ore commentato varie questioni ai microfoni di Tv Play. A seguire il contenuto dei suoi interventi.

“Non sono certo io quella che può rispondere sull’eventuale entrata delle squadre arabe in Champions. Faccio mie le parole del Presidente Ceferin che ultimamente lo ha escluso. Poi nella vita chi lo sa, ma il Presidente è stato molto chiaro. Ieri ed oggi sono venute fuori le notizie dal nostro comitato elettivo riguardo un aumento del montepremi dal 2024 in poi con il nuovo format della Champions League; il calcio europeo è ancora la fucina culturale , economica e sociale di un mondo che vive di questo sport da 150 anni. Io personalmente ritengo che la culla, la radice e l’albero di questo calcio restino qua. Dire che si faccia una Champions paneuropeo-asiatica in questo momento non è un panorama credibile.”

Sul rapporto tra la Juventus e la UEFA: “Ci sono ottimi rapporti. Il presidente Ferrero è stato a Nyon ed ha avuto ottimi rapporti e grande stima da parte della UEFA, tutto apposto.”

Sullo spostamento dell’inchiesta Prisma a Roma: “Nessun commento, queste sono questioni che riguardano la giustizia ordinaria italiana ci mancherebbe altro che chiunque si mettesse a commentare decisioni che esulano dallo sport.”