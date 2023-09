“Totti pupazzo”: battibecco in diretta

Ritorno Totti alla Roma e dibattito in diretta: “Non è un pupazzo”. Ecco cosa è successo.

In queste settimane contraddistinte da non poche difficoltà in casa Roma, i motivi e gli argomenti di discussione sono stati numerosi. A partire dal rendimento della squadra di Mourinho, reduce da un pareggio e due sconfitte che attualmente condanna Pellegrini e compagni ad una posizione in classifica a dir poco infelice e ingenerosa.

Se a ciò si aggiungono le tante problematiche già registrate a livello infermieristico, unitamente al palesamento di una condizione non proprio ottimale, si comprende bene come l’attesa per il ritorno in campo dopo la sosta sia attualmente caratterizzata anche da un certo timore rispetto all’attuale necessità di iniziare a cambiare rotta e pian piano provare una risalita in classifica che risulta necessaria e doverosa.

Come dicevamo, gli argomenti di dibattito all’ombra del Colosseo hanno ultimamente toccato una pluralità di aspetti. A partire dall’arrivo di Lukaku e il potenziale grande aiuto che potrebbe derivare dalla presenza del gigante belga in campo. Il tutto, senza dimenticare dei tanti spunti arrivati dalla conferenza di fine mercato da parte di Tiago Pinto e di una notizia che sta echeggiando nell’etere capitolino dal pomeriggio di ieri.

Ritorno Totti alla Roma e dibattito in diretta: interviene Ferrero

Ci riferiamo alla presunta possibilità di un ritorno nella società giallorossa di Francesco Totti, nel quale José Mourinho avrebbe individuato la figura ideale per rappresentare il club e far percepire maggiore presenza e supporto a vantaggio di un tecnico che si era detto già stanco di ricoprire una pluralità di ruoli, soprattutto dal punto di vista comunicativo.

A tal proposito, tale aspetto ha rappresentato il cuore di una discussione nata tra l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, noto tifoso della Roma e il giornalista Paolo Bargiggia. Questo lo scambio di battute durante la trasmissione “Ferrero: non solo sport”, in onda su Radio Cusano Campus.

Sull’eventuale ritorno di Totti in società, così Bargiggia. “Con tutta l’ammirazione per il Totti calciatore, ma rivestirei un ruolo che non sia solo quello del rappresentante, del taglia nastri al Roma club, del pupazzo immagine”. “No Paolo, pupazzo no! L’ho cresciuto, è un bravo ragazzo, questa definizione non gli si addice“, ha controbattuto Ferrero.

“Pupazzo non in senso dispregiativo, era per dire la figura di un personaggio molto popolare, molto amato, ma che non ha competenze e rischierebbe di stare lì solo a fare la bella statuina”, la chiosa finale di Bargiggia, seguita dallo sciorinamento di fede giallorossa da parte dell’ex numero uno doriano: “Io sono ‘lupacchiotto’, guai a chi mi tocca Francesco“.