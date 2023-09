Calciomercato Roma, non solo l’Inter: sfida da 20 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, sfida e prezzo fissato per il gioiellino della Serie A: 20 milioni.

Tanti i nomi in grado di generare nobili attenzioni nel corso della da poco conclusa campagna acquisti, caratterizzata in casa Roma da una certa attenzione nei confronti dei bilanci e del rispetto delle ormai note condizioni economiche da osservare ai fini del FFP e del settlement agreement, circa i quali indicazioni e approfondimenti sono arrivati da Tiago Pinto anche nel corso della conferenza stampa di questa settimana.

Come evidenziato più volte e come emerso anche dal modus operandi concreto e attento dei Friedkin, ai piani alti di Trigoria si è sempre cercato di seguire una linea che garantisse una felice coesistenza tra il rispetto dei suddetti parametri e la ricerca delle giuste occasioni di mercato che garantissero elementi pronti quanto importanti e funzionali a mister Mourinho.

Calciomercato Roma, sfida in Serie A per Baldanzi: 20 milioni

Al di là delle attuali difficoltà, lo stesso Special One sa bene di avere una rosa importante e più profonda dello scorso anno, con la quale si proverà a centrare il non semplice obiettivo Champions, dal quale potrebbero poi dipendere anche le prossime mosse di mercato.

Tante situazioni contrattuali e la necessità di livellare la rosa con elementi più giovani lasciano infatti intravedere i margini di possibili novità la prossima estate, relativamente a diversi reparti e zone di campo. Particolare attenzione, non solo in casa Roma, sarà poi rivolta ai tanti elementi provenienti dal nostro campionato e fin qui in grado di generare nobilissime attenzioni.

Tra questi, sicuramente Tommaso Baldanzi, il cui annuncio sul futuro, unitamente alle parole spese in settimana dall’agente Federico Pastorello lasciano immaginare che quello corrente possa essere il suo ultimo anno in quel di Empoli. Sulla sua posizione, Calciomercato.it ha condotto un chiaro e preciso punto, evidenziando come il trequartista dei toscani, oltre che alla Roma e alla Fiorentina, possa interessare anche ad altre big, quali l’Inter.

Portarlo via da Empoli, assecondandone una volontà risultante ad oggi ben chiara, significherà però spendere circa 20 milioni di euro.