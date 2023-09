Mourinho trema: infortunio e sostituzione immediata

Mourinho trema, continua l’emergenza infortuni: il calciatore costretto ad abbandonare il campo durante la partita con la nazionale

È l’esordio in azzurro di Luciano Spalletti, chiamato a raccogliere la pesante eredità dell’ormai ex commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. L’ex allenatore dell’Inter è riuscito nella storica impresa di riuscire vincere un titolo europeo con l’Italia, ma questo non è servito ad evitare l’ennesima beffa, ovvero la mancata qualificazione al mondiale in Qatar.

Il tecnico di Certaldo gode di una certa stima nell’ambiente, dopo esser riuscito a conquistare il tricolore con il Napoli, ma l’avventura in nazionale è molto diversa è ricca di insidie. Nota negativa per la Roma di Mourinho, che nel corso del match contro la Macedonia perde uno dei suoi titolarissimi.

Mourinho trema, infortunio in nazionale

Le partite della nazionale sono un grande rischio per i calciatori, che spesso vengono chiamati ad uno sforzo extra pur di rappresentare la propria nazionale. A rimetterci sono proprio i giallorossi, che nel corso della gara contro la Macedonia vedono Gianluca Mancini uscire anzitempo dal terreno di gioco.

Non dovrebbe essere nulla di grave per il centrale ex Atalanta, che ha accusato un fastidio all’adduttore che lo ha costretto alla sostituzione. Al suo posto entra in campo Scalvini, mentre per il centrale romanista verrà sottoposto agli esami di rito per valutare l’entità del possibile infortunio.