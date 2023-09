Niente Roma, assalto al rintocco del gong: ribaltone improvviso

Calciomercato Roma, da non escludere un possibile ritorno di fiamma in Turchia. Il club ne sta caldeggiando la cessione e spera di trovare il bandolo della matassa.

Dopo la sosta delle Nazionali inizierà il primo tour de force della Roma. I giallorossi sono attesi da impegni ravvicinati molto importanti nei quali dovranno dimostrare di essersi definitivamente gettati alle spalle un inizio di stagione piuttosto complicato.

Sotto questo punto di vista, Mourinho si aspetta una drastica inversione di tendenza. Con un Lukaku in più nel motore, i giallorossi intendono carburare anche e soprattutto dal punto di vista offensivo. Tuttavia, ciò che ha preoccupato nelle prime uscite è stata anche la fragilità del reparto arretrato. Errori individuali e di reparto hanno contribuito a macchiare prestazioni sostanzialmente incolori.

L’addio di Ibanez – come preannunciato da Mourinho – si sta dimostrando piuttosto difficile da colmare. Non è un caso, infatti, che negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato alla Roma siano stati accostati diversi profili per la difesa per i quali, però, i capitolini hanno deciso di non affondare il colpo.

Calciomercato Roma, blitz turco per Sarr: la situazione

Nell’ambito delle trattative con il Chelsea per il passaggio di Lukaku alla Roma, ad esempio, in orbita giallorossa è finito anche il nome di Malang Sarr. Il difensore francese del Chelsea, legato ai Blues da un contratto in scadenza nel 2025, è ormai al passo d’addio con i londinesi, che da mesi ne stanno valutando la cessione.

Come riferito da ‘The Athletic’, l’ex Monaco si starebbe guardando intorno per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Per adesso, però, nessun club è riuscito a soddisfare le richieste economiche di Sarr, per il quale il Chelsea sarebbe disposto ad intavolare una trattativa con la formula del prestito. Diversi club turchi e greci hanno sondato la fattibilità dell’operazione Sarr, pur non riuscendo a trovare l’accordo economico definitivo con l’entourage del calciatore. Proprio nelle ultime ore diversi insider turchi sono ritornati ad accostare insistentemente il difensore del Chelsea al Besiktas. Scenario da monitorare. Ricordiamo che il calciomercato in Turchia chiuderà definitivamente i battenti il 15 settembre. Staremo a vedere cosa succederà.