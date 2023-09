Non solo Marcos Leonardo, bigiotteria Roma: nuovo blitz ‘stellare’

Calciomercato Roma, non solo Marcos Leonardo: i giallorossi avrebbero messo nel mirino un altro giovane già visto da vicino. Ecco le ultime

Il calciomercato non si ferma mai, lo sappiamo. Nonostante le trattative siano ferme, dopo un’estate lunghissima, la Roma guarda con molto interesse a quelli che potrebbero essere i colpi per il prossimo anno. O magari a gennaio. Non solo Marcos Leonardo quindi, ma anche un altro elemento, sempre extracomunitario, magari da inserire in questo caso, in rosa, la prossima stagione.

Sì, perché per l’inizio dell’anno solare Pinto una scelta l’avrebbe già fatta, puntando tutto sul giovane brasiliano. Ma di certo l’interesse del gm non si ferma a lui e, come riportato in esclusiva da calciomercato.it, nella testa del giovane dirigente della Roma circola un altro nome, quello di Egor Prutsev, già visionato dai giallorossi alla fine del mese di agosto.

Calciomercato Roma, fari su Prutsev

Esterno offensivo, è di proprietà della Stella Rossa di Belgrado che lo ha girato in prestito al Celje, club sloveno. Ed è proprio in una partita di questo club, in Conference League contro il Maccabi Haifa, che gli scout giallorossi si sarebbero fatti vedere. Il classe 2002 ha giocato una buona partita e ha servito anche un assist per il compagno Matko.

Russo con passaporto serbo, Prutsev è stato acquistato nel 2022 dalla Stella Rossa per 900mila euro. E il club di Belgrado sarebbe propenso a cedere il cartellino del giocatore davanti ad un’offerta di 3milioni di euro. Sul giovane, infine, avrebbero chiesto delle informazioni anche il Krasnodar e il Feyenoord.