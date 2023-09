Nuovo Stadio Roma, gioiello da 570 milioni: progetto e capienza, tutti i dettagli

I progetti per la costruzione del nuovo stadio della Roma continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. Tutto ciò che bisogna sapere su quella che sarà la nuova casa dei giallorossi.

Un’idea che affonda le sue radici ormai da diversi anni e che ha preso sempre più consistenza fino a diventare un vero e proprio progetto. Una sfida di cuore e di lungimiranza che vede i Friedkin impegnati in prima linea nella costruzione del nuovo impianto che ospiterà le gare casalinghe della Roma. Le fisiologiche difficoltà ma soprattutto il desiderio di voler portare a termine un vero e proprio gioiello urbanistico.

Sono queste le premesse imprescindibili dai quali non si può partire per l’analisi dei dati relativi alla costruzione del nuovo stadio che, se tutto andrà come previsto, sarà inaugurato nel 2027. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de ‘Il Sole 24 ore’. Secondo i dossier presentati dal club capitolino, l’impianto ospiterà in totale 55 mila spettatori. Soglia, però, che potrebbe anche essere aumentata fino ad arrivare quota 62 mila. Inoltre, il terreno sul quale sorgerà il nuovo stadio a Pietralata dovrebbe occupare complessivamente un‘area di 20 ettari, la stragrande maggioranza della quale appartiene al Comune.

Nuovo stadio Roma: costi complessivi da circa 570 milioni

Ma ora passiamo in rassegna la questione costi. Con Friedkin unico azionista, fino a pochi mesi si pensava che l’investimento complessivo non dovesse superare i 528 milioni: quota che avrebbe compreso anche i 40 milioni da versare al Comune. Tuttavia, stime recenti hanno cambiato in maniera rilevante il quadro economico. Il costo totale per la costruzione dell’impianto, infatti, si dovrebbe aggirare sui 570 milioni di euro circa.

Un dettaglio sicuramente non trascurabile. Ad ogni modo nell’operazione ricopriranno un ruolo decisivo due banche a stelle e strisce: alla JP Morgan sarà affiancata la Bank of America e il finanziamento complessivo sarà garantito attraverso tre canali fondamentali. Oltre al finanziamento ‘diretto’ delle banche, per una quota da 340 milioni, si aggiungeranno infatti un capitale di rischio da 145 milioni e una linea di finanziamento Iva dal valore di 85 milioni.