Pellegrini nel mirino della Juve: Giuntoli ha un piano

Dalla Roma alla Juventus, Giuntoli ha le idee chiarissime: ecco il piano per arrivare a Lorenzo Pellegrini.

La campagna acquisti si è da poco conclusa e ha permesso di registrare in casa Roma non poche novità, alla luce dei diversi addii concretizzati da Pinto e colleghi nel corso dei passati mesi, contraddistinti da un’attenzione quasi maniacale, ma necessaria, nei confronti dell’equilibrio finanziario tra entrate e uscite.

Come accaduto già nel biennio precedente, i paletti del FFP non hanno comunque impedito alla società di lavorare con l’obiettivo di migliorare la rosa, conferendole uno status europeo e di squadra potenzialmente in grado di poter ambire a grandi traguardi.

L’attesa principale, soprattutto in un momento così delicato, è non casualmente legata proprio allo schieramento in campo di una coppia come quella Lukaku-Dybala, alla quale Mourinho può aggiungere un Belotti che parrebbe certamente in uno stato migliore rispetto allo scorso anno e un Azmoun che ha dimostrato in carriera, al netto di acciacchi fisici, di poter essere un jolly offensivo a dir poco importante.

Calciomercato Roma, Pellegrini nel mirino di Giuntoli per il 2024

Troppo presto, come sovente evidenziato, per poter sparare giudizi e, soprattutto, abbandonarsi a riflessioni legate alle sole difficoltà di questo momento. Più corretto e salutare, invece, provare a guardare di insieme al momento attuale della Roma, cercando di comprendere i motivi di tali asperità e senza smarrire la consapevolezza di avere ancora tempo a disposizione per potersi rimettere sulla giusta strada.

Indipendentemente da ciò che accadrà, ad oggi, però paiono già intravedersi i presupposti per l’attualizzazione di numerose novità, da plurimi punti di vista. In particolar modo, secondo Calciomercatoweb.it, la stessa posizione di capitan Lorenzo Pellegrini potrebbe vacillare. Legato alla squadra del cuore e della sua città fino al 2026 da un contratto da 4 milioni di euro, l’ex Sassuolo sarebbe finito nel mirino di Giuntoli.

L’ex ds del Napoli intende catalizzare un progetto che permetta alla Juventus di intraprendere un nuovo ciclo, passando per vari step intermedi basati sulla costruzione di nuove basi e la creazione di presupposti di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. A partire dal 2024, si potrebbe entrare nel vivo di un percorso a lunga gittata, per il quale a Torino avrebbero individuato in Lorenzo Pellegrini la matrice ideale.

Al di là del legame del giocatore con la piazza e la maglia, va però evidenziato che la sua importanza tecnica e la situazione contrattuale porteranno la Roma, con ogni probabilità, a ponderare una posizione volta a preservare il proprio capitano o, comunque, a lasciarlo partire a cifre importanti.