Qualificazioni Nazionali, motivi di ordine pubblico: fischio d’inizio posticipato

Ritardo ‘Nazionale’ e fischio di inizio posticipato, la partita rischiava di non essere disputata. Ecco cosa sta succedendo, la ricostruzione.

Tanti gli elementi di discussione e dibattito nel corso di queste settimane, soprattutto in casa Roma, alla luce delle tante difficoltà fin qui incontrate dagli uomini di Mourinho in un inizio di stagione che ha evidenziato importanti limiti tra le fila capitoline. L’infelice posizione in classifica e il rendimento sotto le aspettative dei singoli e del collettivo hanno generato preoccupazioni e attese per quanto accadrà nella parentesi successiva a questa sosta.

Come ogni anno, infatti, anche questa volta le prime giornate di campionato hanno lasciato dopo qualche settimana spazio alla pausa per gli impegni delle Nazionali, nel nostro Paese preceduti già ad agosto da una situazione ricca di ribaltoni ed evoluzioni per i cambiamenti in panchina e alcune contese venutesi a creare nelle settimane centrali di agosto. Basti pensare all’addio di Mancini, approdato in Arabia, e alla dialettica tra il Napoli e Gravina per la posizione di Spalletti, sul quale è caduta la scelta di affidare il ruolo di nuovo CT degli Azzurri.

Qualificazioni Nazionali, slitta l’inizio di Congo-Sudan: ecco cosa è successo

Proprio in attesa della delicata e importante gara contro la Macedonia di questa sera, intanto, non poco interessante risultano essere i fatti precedenti il fischio inziale tra la Nazionale del Congo e il Sudan, affrontantesi quest’oggi per le qualificazioni alla coppa d’Africa 2024. Allo Stade des Martyrs di Kinshasa sono presenti più di 80mila persone ma il fischio di inizio, previsto per le 18, è tardato di diverso tempo.

Ancora da capire i motivi ufficiali, a detta di alcuni legati alla decisione della CAF di bloccare il calcio di inizio per motivi di sicurezza, relativi alla presenza di masse di tifosi esterne allo stadio che hanno minacciato di avere accesso alla struttura. Secondo altri, invece, la ragione sarebbe da ricercarsi nella presenza di un giocatore non idoneo in campo, tra le fila del Congo. La gara ha avuto inizio alle 18.50. Seguiranno aggiornamenti.

⏰ El duelo decisivo entre RD Congo 🇨🇩 y Sudán 🇸🇩 por la #AFCON2023Q está demorado 👨‍⚖️ El comisario del partido se negó a dar inicio por el desborde de público en el Estadio de los Mártires de Kinshasa 🏟️ Hay más personas que asientos y está hasta el presidente Félix Tshisekedi https://t.co/ywEK6NEhfX — Camino Mundial (@caminomundialok) September 9, 2023