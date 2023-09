UFFICIALE il nuovo allenatore: il domino coinvolge anche Mourinho

Dopo aver comunicato l’esonero, è stato ufficializzato anche il nuovo allenatore. L’opzione può cambiare le carte in tavola anche per il futuro di José Mourinho.

Tre sconfitte e una vittoria nelle prime quattro uscite di campionato. Quindicesimo posto in classifica con solo due punti di margine sulla terzultima. Un gioco che definire abulico sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Queste le premesse che hanno portato al cambio della guida tecnica, con l’esonero che era già stato ufficializzato nei giorni scorsi a cavallo della sosta delle Nazionali.

Quanto successo in casa Villarreal potrebbe però non rappresentare un caso ‘isolato’. Il ribaltone in panchina del ‘Sottomarino Giallo’, infatti, si può unire con un filo diretto al mosaico rappresentato dal futuro di José Mourinho. Ma facciamo ordine. Dopo aver ufficializzato l’esonero di Setien, che ha pagato un inizio di campionato disastroso, il Villarreal ha ufficializzato l’ingaggio di José Rojo Martin Pacheta. La presentazione del nuovo tecnico si svolgerà il prossimo lunedì alle 12.30. Pacheta alla fine è riuscito a spuntarla e a battere una folta concorrenza. Tra i profili sondati dal Villarreal per il post Setien, infatti, c’era anche Raul.

Il Villarreal ‘snobba’ Raul: nuovo intreccio con Mourinho per la panchina del Real?

Un dettaglio da non trascurare. L’ex Real Madrid è infatti uno dei candidati più autorevoli a prendere il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos. Assieme a Xabi Alonso, Zidane e Mourinho, Raul rientra nella lista valutata con attenzione da Florentino Perez. Tra questi nomi molto probabilmente mergerà l’identikit del nuovo allenatore delle ‘Merengues’ per la prossima stagione.

Ecco perché il mancato approdo di Raul sulla panchina del Villarreal potrebbe intrecciarsi anche con il futuro di José Mourinho. Legato alla Roma da un contratto in scadenza il prossimo anno, il portoghese già nei mesi scorsi era stato accostato a diversi top club come Real Madrid e Paris Saint Germain. Al momento lo ‘Special One’ è concentrato solo e soltanto sulla stagione in giallorosso. Tuttavia, ad uno sguardo più ampio, è chiaro che il mancato approdo di Raul al Villarreal rimescola le carte in tavola. Stando così le cose, per ‘strappare’ la panchina dei Blancos, Mourinho dovrebbe infatti vincere la concorrenza anche dell’attuale tecnico del Real Madrid Castiglia.