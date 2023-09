Zaniolo di nuovo nell’occhio del ciclone: “È la barzelletta dell’anno”

Zaniolo, dopo l’addio alla Roma l’ex numero 22 finisce di nuovo nell’occhio del ciclone: “È la barzelletta dell’anno”

La storia tra Nicolò Zaniolo e la Roma purtroppo si è chiusa nel peggiore dei modi. I tifosi giallorossi avevano riposto molte speranze nell’attaccante ex Inter, che sin dal suo esordio aveva dimostrato tutto il suo grande potenziale. Lanciato in Champions League titolare contro il Real Madrid l’ex numero 22 giallorosso si è messo subito in mostra, guadagnandosi in poco tempo la fiducia del mister.

I due infortuni alle ginocchia hanno minato la sua crescita a livello fisico, ma la società ed i tifosi non lo hanno mai lasciato solo durante questo calvario, proprio per questo in molti non hanno gradito il suo comportamento ed il modo in cui si è interrotto il rapporto con il club.

Durante la sessione invernale di calciomercato il calciatore ha espresso pubblicamente il suo desiderio di lasciare la capitale, ma quello che i tifosi non gli hanno perdonato è l’essersi rifiutato di scendere in campo nelle partite che hanno preceduto il suo addio alla capitale. A distanza di oltre sei mesi i suoi ex tifosi non hanno ancora dimenticato il suo comportamento, e sono tornati a parlare di lui sui social in modo tutt’altro che amichevole.

Zaniolo ancora nell’occhio del ciclone: “È la barzelletta dell’anno”

Nicolò Zaniolo non è riuscito ad incidere come molti tifosi si aspettavano. In molti nutrivano grandi speranze sull’ormai ex numero 22 giallorosso, e ancora oggi non gli hanno perdonato il modo in cui si è concluso il suo rapporto con la Roma. In molti non lo vedono più come il grande calciatore che era appena un anno fa, come dimostrano i commenti recentemente apparsi sui social.

Menomale che Zaniolo ha lasciato un ambiente tossico e tatticamente mortificante come quello dela Roma. Finalmente è sbocciato e sta splendendo anche in Nazionale 💪🇮🇹 https://t.co/xYQbPZSxDd — Vincenzo Iraniano (@soralhellas) September 9, 2023

Di Lorenzo e Zaniolo non giocherebbero titolari neanche nella Macedonia — Bye bye Correa (@maximbigi) September 9, 2023

I commenti apparsi su Twitter non lasciano spazio all’interpretazione, e pongono di nuovo l’ex romanista al centro delle critiche a causa delle sue prestazioni poco incisive, arrivando a definire il suo caso una vera e propria barzelletta.