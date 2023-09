Abraham al posto di Vlahovic, cerchio chiuso: a dama con una mossa

La sessione estiva di calciomercato si è appena conclusa ma i rumours e le indiscrezioni continuano a catalizzare l’attenzione mediatica.

In questo primo scorcio di stagione tra le note positive della Roma impossibile non menzionare Andrea Belotti. Il ‘Gallo’, ritornato al gol contro la Salernitana, sta lanciando segnali molto incoraggianti. Dopo una sessione estiva di calciomercato lunga e complessa, alla fine i giallorossi sono riusciti a mettere le mani anche su un altro bomber: Romelu Lukaku.

A ‘Big Rom’ e all’ex capitano del Torino il compito di caricarsi sulle spalle il peso di un attacco completato con i vari Dybala, Azmoun ed El Shaarawy. L’infortunato Tammy Abraham, insomma, sembra essere stato adeguatamente sostituito. Tuttavia, l’attaccante inglese, che sta recuperando dall’infortunio al crociato rimediato nell’ultima gara ufficiale della scorsa stagione contro lo Spezia, continua ad essere al centro di insistenti voci di calciomercato. L’ipotesi di un clamoroso ritorno al Chelsea, ad esempio, non è ancora naufragata. Sebbene i Blues abbiano effettuato dei sondaggi esplorativi per David, infatti, potrebbero alla fine spingere per il ritorno a Londra di Abraham.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: nuova ‘tentazione’ Abraham-Chelsea

A fare il punto della situazione su questa possibile tentazione è football.london. L’attacco di Pochettino è attualmente composto da Nicolas Jackson ed Armando Broja. L’ex Villarreal ha lanciato segnali incoraggianti; tuttavia i Blues vorrebbero regalare al proprio tecnico maggiori soluzioni per il reparto offensivo.

Dopo un lungo periodo di inattività a causa del grave infortunio patito, Broja vuole ritagliarsi in pianta stabile un ruolo importante nello scacchiere tattico del Chelsea. I londinesi puntano molto su di lui, visto che nelle scorse settimane ne avrebbero valutato solo una cessione a titolo definitivo. Tuttavia, per giocarsi in ottica futura un posto tra le prime quattro in Premier League, Todd Boehly potrebbe alla fine avallare un altro super investimento. A gennaio oppure più verosimilmente in estate. Ed è qui che si inserisce il discorso legato a Tammy Abraham.

Abraham ha un contratto con la Roma fino al 2026. Un suo ritorno in Inghilterra, alimentato dalle voci precedenti al suo infortunio, non è una chimera. Ricordiamo che il Chelsea può riacquistare Abraham versando nelle casse giallorosse circa 80 milioni di euro. Il sì del calciatore non sembra difficile da trovare. Attaccante ormai maturo in grado di attaccare la profondità e far salire la squadra, per caratteristiche l’attuale bomber giallorosso in casa Chelsea è stimato molto più di quanto (non) fosse Dusan Vlahovic. A lungo accostato ai Blues nell’ottica di un possibile scambio per Lukaku, il serbo è poi rimasto alla Juventus. Indipendentemente da questo, i Blues acquisteranno un nuovo centravanti boa. Diversi indizi sembrano ‘riportare’ ad Abraham. Difficile, però, che il Chelsea decida di versare 80 milioni di euro. Più verosimile, infatti, che un eventuale accorso possa essere trovato sulla base di una valutazione complessiva da circa 45/50 milioni di euro. Lavori in corso, London calling: il futuro di Abraham è ancora un rebus.