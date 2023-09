Clamoroso Lukaku: hanno detto no, Roma in delirio

Clamoroso Lukaku, arriva il no che spalanca le strade alla Roma. Mister decisivo, ecco cosa è successo.

Il nome di Romelu è stato certamente uno di quelli in grado di infiammare maggiormente il calciomercato da poco concluso, contraddistinto in casa Roma da una certa attenzione soprattutto nei confronti della ricerca di un elemento che ben permettesse di acuire le risorse offensive di una squadra apparsa non poco in difficoltà in termini di prolificità offensiva.

Dopo aver seguito tanti profili, da Morata a Scamacca, passando per Zapata ad un Marcos Leonardo che risulta però più che mai ancora nel mirino di Pinto e colleghi, la scelta è finalmente ricaduta su Romelu Lukaku, protagonista a livello personale di un’estate particolare e in grado di generare non poche discussioni e polemiche nel corso del trimestre.

Al di là di qualche critica o sfottò esterno successivo agli errori in finale di Champions League, le parole spese dal belga sui social parevano destinarlo ad una permanenza in nerazzurro, divenuta poi pian piano sempre più difficile e misteriosa per l’inatteso e divenuto famoso atteggiamento del nuovo bomber della Roma.

Calciomercato Roma, il West Ham su Lukaku: no decisivo di Moyes

Seguito anche da Milan e Juventus. Lukaku è stato alla fine persuaso dal progetto dei Friedkin, da lui sposato anche in seguito a quelle felici diplomazie nate sull’asse Roma-Londra che hanno permesso alle due proprietà di trovare un’intesa che accontentasse tutte le parti in causa, bomber compreso.

Reduce da un’estate singolare e, come detto, ricca di eventi, Big Rom sta pian piano ritrovando una forma apparsa più che positiva già negli spezzoni di partita contro il Milan. Tutt’altro che negativa, poi, la prestazione di ieri con il Belgio, che lascia ben sperare anche in vista di una ripresa post Nazionale per la quale servirà la migliore condizione di tutti, soprattutto di quello che è ad oggi tra i profili più importanti della rosa.

Proprio in attesa di una messa a disposizione totale di Lukaku a servizio di Mourinho e dei compagni di squadra, intanto, da West Ham News arrivano informazioni di non poco conto, legate ad un ulteriore intreccio di mercato che ha caratterizzato i precedenti mesi di Lukaku. La su citata fonte, infatti, avrebbe riferito di un interesse nei suoi confronti da parte del West Ham, sfumato poi per la decisione del mister David Moyes.

Il tecnico degli Hammers avrebbe infatti ponderato tale decisione al fine di evitare di aumentare l’età media della rosa.