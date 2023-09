Dalla Roma all’Arabia, la conferma è già arrivata: tempo scaduto

Le prime gare di campionato hanno offerto diversi spunti in casa Roma; dalla posizione dei giallorossi al nuovo possibile avvicendamento. Arabia sullo sfondo.

Il solo punto conquistato nelle prime tre uscite di campionato è un bottino oggettivamente troppo scarno per chi coltiva ben altre ambizioni. Ne sa qualcosa la Roma, attesa da un vero e proprio cambio di marcia alla ripresa del campionato. Il prossimo avversario dei giallorossi sarà l‘Empoli, in una gara che Lukaku e compagni proveranno ad azzannare sin dai primi minuti per indirizzarla sui binari giusti.

A tal fine anche e soprattutto il reparto difensivo giallorosso sarà chiamato ad una riscossa. Errori individuali e di reparto hanno pregiudicato fin qui la lettura di diverse situazioni di gioco, compromettendo gare non irresistibili. Sotto questo punto di vista, soprattutto Rui Patricio è chiamato a caricarsi le squadre sulle spalle, ritornando a fornire prestazioni incoraggianti. Non irresistibile in nessuna delle prime tre uscite di campionato, l’estremo difensore portoghese è stato blindato da Tiago Pinto. Un messaggio non banale nel tourbillon di indiscrezioni che avevano fatto seguito agli errori stagionali dell’ex portiere del Wolverhampton.

Roma, Rui Patricio confermato ma Svilar scalpita: la possibile ‘staffetta’ in casa giallorossa

A fare il punto della situazione sullo scenario legato al numero 1 lusitano è stato il ‘Corriere dello Sport’. Secondo quanto riferito, al suo ultimo anno di contratto con la Roma, Rui Patricio in estate potrebbe accasarsi in qualche altro club europeo. Tuttavia, non è escluso che possano suonare forte anche le sirene arabe.

Intanto Svilar scalpita. Il secondo di Rui Patricio potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nel prosieguo della stagione nel caso in cui si aprissero scenari inattesi. I progressi evidenziati da Svilar sono progressivamente monitorati dal suo staff, che ne sta seguendo la crescita molto da vicino. Difficile che al belga naturalizzato serbo venga concessa una chance da titolare già contro l’Empoli. Più verosimile che la sua prima da titolare coincida con la sfida di Europa League contro lo Sheriff. Il rendimento stagionale di Rui Patricio, però, fungerà da ago della bilancio del suo utilizzo e non sono esclusi colpi di scena.