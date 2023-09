Dybala con Lukaku e rivoluzione a centrocampo: la nuova Roma di Mourinho

Dybala con Lukaku, finalmente insieme uno dei tandem d’attacco più forti della Serie A, ma la rivoluzione arriva a centrocampo

Non una buona partenza quella della Roma, che in ben tre giornate di Serie A non è ancora riuscita a conquistare i primi tre punti della stagione. Gli uomini di Mourinho non sono dunque riusciti ancora a vincere, riuscendo a collezionare soltanto un pareggio e due sconfitte consecutive, arrivate rispettivamente contro Verona e Milan.

Questi risultati hanno posto il lavoro di José Mourinho sulla panchina giallorossa sotto i riflettori, in molti infatti accusano lo Special One di non esser stato in grado di dare un’entità di gioco a questa squadra, indicandolo come maggior colpevole di questa serie di risultati negativi.

Al mister va anche riconosciuto il fatto che in questo avvio di stagione molti giocatori sono stati costretti ai box, come ad esempio Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, che hanno saltato la prima gara contro la Salernitana, ed il nuovo acquisto Romelu Lukaku, arrivato a campionato iniziato senza la possibilità di poter scendere subito in campo, cosa che cambierà dalla prossima partita, nella quale Mourinho ha in mente alcuni cambi rispetto a quanto visto fin ora.

Dybala con Lukaku, ma la rivoluzione è a centrocampo: prende forma la nuova Roma di Mourinho

Complici infortuni e squalifiche la Roma non è ancora mai riuscita a schierare l’undici ideale che José Mourinho ha in mente. All’esordio ha dovuto fare a meno di Dybala e Pellegrini, mentre nell’ultima giornata contro il Milan ha potuto inserire Lukaku solo negli ultimi minuti.

Come se non bastasse gli infortuni di Renato Sanches e Paredes costringono ancora l’allenatore a provare soluzioni di fortuna, anche se la profondità della rosa può comunque garantire soluzioni valide anche in mezzo al campo. Renato Sanches non dovrebbe essere ancora pronto, mentre Aouar scalpita per rientrare e potrebbe essere proprio lui uno dei titolari nella partita contro l’Empoli insieme a Cristante e Bove.

In difesa invece potrebbe arrivare finalmente la prima partita ufficiale per il centrale ex Francoforte Ndicka, che ha chiuso la preparazione indietro rispetto ad altri difensori giallorossi, tuttavia potrebbe finalmente essere arrivato il suo momento, a causa delle prestazioni non brillantissime di Diego Llorente, questa dunque dovrebbe essere la Roma che scenderà in campo nella prossima gara contro l’Empoli.