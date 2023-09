Il Chelsea ha fretta: tris Pochettino, Roma avvisata

Il Chelsea ha fretta e prepara tre diversi colpi sul mercato: effetto domino sulla Roma che nel frattempo è già stata avvisata

La stagione della Roma, almeno al momento, si è decisamente complicata. Gli uomini di Mourinho non sono ancora riusciti a trovare la prima vittoria in campionato, e la squadra occupa ora una delle ultime posizioni in classifica. Il quarto posto è già lontano, sarà necessaria dunque un’inversione di marcia per provare a riagganciare il treno Champions.

Niente è ancora perduto, ma sarà fondamentale riuscire a centrare diversi risultati utili consecutivi, in modo tale da recuperare in classifica sulle prime quattro posizioni. Riuscire a centrare l’obbiettivo della qualificazione in Champions League sarà fondamentale anche sul mercato, con i giallorossi che con le entrate derivanti dall’accesso a questa coppa potrebbe non avere tutti i problemi riscontrati durante quest’anno a livello economico.

Potrebbe rivelarsi cruciale anche per l’eventuale riscatto di Romelu Lukaku, per il quale il Chelsea ha inserito nel contratto del giocatore una clausola da oltre 35 milioni di euro, i Blues adesso hanno fretta, Pochettino prepara il tris di colpi per migliorare la rosa, la Roma è avvisata.

Il Chelsea ha fretta: Pochettino prepara il tris di colpi

Anche il Chelsea continua a lavorare per migliorare la rosa a disposizione del tecnico. La società inglese negli ultimi due anni è tra le più attive sul mercato, facendo registrare spese folli, quasi un miliardo di euro, durante questo periodo.

Grazie ad una eccellente gestione a livello finanziario i Blues non corrono neanche il rischio di andare incontro a sanzioni pesanti da parte della Uefa. Tutti i contratti dei nuovi acquisti hanno una scadenza superiore ai 5 anni, che consente alla società di spalmare il costo del cartellino che verrà poi ammortizzato di anno in anno a bilancio.

Proprio grazie a questo “trucco” il club londinese può continuare a spendere, e la società vuole regalare un tris di colpi al suo nuovo allenatore. Il reparto che dovrà essere rinforzato è l’attacco, e ci sono già diversi nomi sul taccuino della società. Stiamo parlando di Ivan Toney del Brentford e Ollie Watkins dell’Aston Villa e Benjamin Sesko dell’RB Lipsia, se il Chelsea dovesse concretizzare questi colpi potrebbero aprirsi nuovi spiragli per l’acquisto a titolo definitivo di Romelu Lukaku, che a quel punto sarebbe l’ultima scelta dell’allenatore.